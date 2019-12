Rainer Nikowitz: Dingsbums

Wenn weiterhin nur so unbestimmt von den Koalitionsverhandlungen geredet wird, kennt sich ja bald gar keiner mehr aus!

Kurz: Sagst es heute du?

Kogler: Was?

Kurz: Na ja, wenn’s fragen. Die Journalisten. Wegen unserer Verhandlungen.

Kogler: Was soll i sagen? Dass wir eh schon große … Ding gemacht haben?

Kurz: So ungefähr.

Kogler: Ja, klar. Sag i. Die Leut ham ja a Recht auf Information.

Kurz: Pffft! Also zumindest vom Schmäh sind schon amal Welten zwischen euch und den Blauen!

Kogler: I muss aber dann schon no dazusagen, dass es in den Verhandlungen andererseits auch substanzielle … Ding gibt!

Kurz: Ich hab glaubt, die wären jetzt ausgeräumt. Diese … Ding wegen den Ding.

Kogler: Na. So schnell dingsen die Dings net!

Kurz: Was soll des heißen?

Kogler: Jetzt auf amol fragst? I bin scho vor fünf Minuten ausgstiegen.



Es darf nichts nach ding dringen! Gefährdet alles den Verhandlungserfolg.



Kurz: Was war zuerst? Die Ding – oder das Ding? Und je nachdem muss man sich dann halt entscheiden. Meine Haltung dazu is ja klar.

Kogler: Ding, oder?

Kurz: Des hast aber net von mir!

Kogler: Langsam werd i sowieso a immer besserer Geheimnisträger …

Kurz: Weil du nix mehr dingst, oder? Das is sehr gut so, weil das is nämlich Teil der Message Control. Wie die drei Affen. Nix ding, nix ding – und nix ding!

Kogler: Aber ob’s net do gscheiter wär, ma würd gewisse Dinge öffentlich diskutieren? Mit der Zivilgesellschaft oder so?

Kurz: Neiiiiin! Es darf nichts nach ding dringen! Gefährdet alles den Verhandlungserfolg. Wegen der Querding!

Kogler: I sag ja immer: Dingschüsse!

Kurz: Wir sind halt doch sehr verschieden.