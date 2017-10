Rainer Nikowitz: Exklusivst!

Dieses Interview mit Wolfgang Fellner wurde streng nach seinen eigenen journalistischen Grundsätzen geführt. Also nie.

profil: Herr Fellner, könnte es sein, dass Sie eine Kampagne gegen Christian Kern führen, seit der Ihnen die Inserate gestrichen hat?

Fellner: Wer mich kennt, weiß sehr gut, was er von dieser Behauptung zu halten hat.

profil: Allerdings. Ich nehme das also als ein Ja.

Fellner: Der Kern braucht net glauben, dass er si mit mir anlegen kann. I mein, wer bin i?

profil: Ich bin stolz, bei dem historischen Moment dabei sein zu dürfen, in dem Sie sich zum ersten Mal in Ihrem Leben diese Frage stellen.

Fellner: Wenn S’ deppert san, dann deckt „Österreich“ auf, dass Sie Sodomie mit Komodo-Waranen betreiben.

profil: Daran wundert mich nach langjähriger Lektüre Ihrer ­geschliffenen Texte allenfalls, dass Sie das Wort „Sodomie“ kennen.

Fellner: I bin die vierte Gewalt. I hab einen gesellschaftlichen Auftrag.

profil: Und der besteht Ihrer Meinung nach darin, mit möglichst viel Dreck um sich zu werfen?

Fellner: I hab den jahrzehntelangen Vorsprung, den die „Krone“ da ghabt hat, aufgeholt. Des soll mir erst wer nachmachen.

profil: Nein, bitte nicht. Nicht noch einer. Glauben Sie eigentlich, dass Ihre Inserate unter einem Kanzler Kurz wieder zurückkommen?

Fellner: Des is a gscheiter Bursch. Der wird scho wissen, was er zu tun hat.

profil: Und wenn doch nicht?

Fellner: Dann werd i leider vorgezogene Neuwahlen ausrufen miassn.

profil: Wie wollen Sie denn das machen?

Fellner: „Exklusiv! Illegale Burka-Afghanin putzt Sebastian Kurz’ ­geheimes Liebesnest!“

profil: Was frag ich auch.