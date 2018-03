Rainer Nikowitz: Fesselspiele

Beide Herren haben acht Monate unbedingt bekommen - aber nur einer die Fußfessel. Da gibt es durchaus Gesprächsbedarf.

Westenthaler: Wos hast du, wos i net hab?

Mensdorff-Pouilly: Lass mich kurz nachdenken Ja, i hab's. Stil?

Westenthaler: Trottel.

Mensdorff-Pouilly: Quod erat demonstrandum.

Westenthaler: Mir zwa ham doch desselbe gmacht, oder?

Mensdorff-Pouilly: Ja. Nix.

Westenthaler: Genau. Weil, i bin ja sehr für Law and Order. Aber do net bei mir! Und: I geh in Häfen. Und du? Fußfessel! Daheim in Luising. Aber immerhin derfst du "bestimmte Räume" deines Schlosses net betreten. Was für a Straf!

Mensdorff-Pouilly: Moooment! Bei den "bestimmten Räumen" ist aber das Klo dabei, gell?

Westenthaler: Du dauerst mi. Was glaubst, wie i des in nächster Zeit erledigen werd? Vor ungefähr acht Zeugen.

Mensdorff-Pouilly: Und außerdem vergisst du des Ärgste: I darf net jagen!

Westenthaler: Oh mein Gott! Ob des mit der Menschenrechtskonvention vereinbar is?

Mensdorff-Pouilly: Du machst dir keine Vorstellung, was das in meinen Kreisen bedeutet.

Westenthaler: I will mir von deinen Kreisen überhaupt ka Vorstellung machen, weil sonst passiert no was. Und dann kumm i nie wieder auße!

Mensdorff-Pouilly: Ich würd dich ja auch sehr gern besuchen, damit dir die Zeit schneller vergeht. Aber leider darf i nicht einmal das!

Westenthaler: Hat's also wenigstens was Gutes.

Mensdorff-Pouilly: Vielleicht könnt i dir nachher einen Job besorgen. Wegen der Resozialisierung.

Westenthaler: Im Management?

Mensdorff-Pouilly: Na ja. Stallreinigungsmanagement?

Westenthaler: I beantrag lebenslang.