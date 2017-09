Rainer Nikowitz: First things first

In der Wahlkampagne von Sebastian Kurz wird nichts dem Zufall überlassen. Schon gar nicht ihr Ende.

Kurz: Ich kann euch nichts geben, kein Glas zum Einschenken, nichts. Ich kann euch nur bitten: Glaubt an …

Köstinger: Basti, hättst du nächste Wochen no Zeit für a Wunderheilung im Mürztal?

Kurz: … dieses Österreich!

Köstinger: Was machst denn da?

Kurz: Du könntest ruhig amoi anklopfen.

Köstinger: Übst du am Ende deine Antrittsrede?

Kurz: I wollt’s mit dem Figl probieren, aber des haut net so richtig hin.

Köstinger: Wart amol … Wie wär’s denn mit: „I have a dream!“

Kurz: Wenn i die Wahl gwonnen hab, dann is der Traum ja scho erfüllt.

Köstinger: Dann vielleicht: „Yes, we can?“

Kurz: Na, des is zu weltläufig. Wir san immer no die ÖVP. Und wahrscheinlich isses eh net guat, wenn i zu sehr an irgendwelchen Vorbilder pick. Bei meiner Antrittsrede sollt i ganz i selber sein. Nur des sagen, was mi wirklich bewegt.

Köstinger: Vollkommen richtig! Und was wär dos?

Kurz: Was?

Köstinger: Na ja, was di wirklich bewegt.

Kurz: Du … da gibt’s so viel.

Köstinger: Klar.

Kurz: Ich mein, dass i gwinnen will, das ist mir natürlich wichtig.

Köstinger: Sowieso.

Kurz: Und sonst … Da weiß i jetzt glei gar net …

Köstinger: Is net so leicht, so auf die Schnelle.

Kurz: Und abgesehen davon: Hat ja no Zeit, die Rede, net wahr? Woll ma net des Fell vom Bären verteilen, bevor ma den Bären erlegt ham. Nur net unbescheiden werden!

Köstinger: Des wär nit unser Art.

Kurz: Im … im Mürztal, sagst du, wär die Wunderheilung?

Köstinger: Ja.

Kurz: Aber san de dort net rot?