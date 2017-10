Rainer Nikowitz: Freundschaft!

Die SPÖ Wien rüstet sich zur Abwehrschlacht gegen Schwarz-Blau im Bund. Und zum Glück ist man ja gut aufgestellt.

Ludwig: Was wü denn der da?

Schieder: Maanst du mi?

Ludwig: Sunst siech i kan, der da net herghört. Obwohl, wenn i ma de Renate so anschau, kunnt i a auf Gedanken kumman.

Brauner: Du pass auf amoi, du … Flächenbezirk! Du kriegst sowieso nie a Mehrheit bei uns. Also putz di doch, du …!

Schieder: Und i bin immerhin Vorsitzender der SPÖ Penzing, Freund der Blasmusik!

Ludwig: Des is mir wurscht. I waaß genau, was du im Schilde führst! Du willst mei Hacken!

Häupl: Du maanst, er wü Wohnbaustadtrat werden? Was für a Karriere!

Ludwig: Buagamasta! Den Buagamasta wü er mir wegnehmen!

Häupl: Wie i heit in der Fruah in den Spiegel gschaut hab, war da no der Buagamasta drin. Und der hat zum Glück net ­ausgschaut wie du.

Ludwig: Du waaßt, was i maan!

Häupl: Des warat des erschte Mal.

Ludwig: I hab vüle Unterstützer.

Brauner: I siech kan.

Ludwig: De san durt, wo du nie bist: draußen!

Brauner: Ollaweu, du warast a durt!

Ludwig: Und außerdem hat der da des Charisma von an Kanaldeckel im November.

Schieder: Bitter, wenn ma gegen an Kanaldeckel verliert. Was warat ma dann denn söba?

Ludwig: I gegen di verlieren? Träum weiter. Gib lieber glei auf, bevor si no wer wehtuat!

Schieder: Wenn si da ana wehtuat, dann bin des sicher net i.

Brauner: Michl, es warat Zeit für a Machtwort.

Häupl: Jetzt sagst ma des? Wo warst vor an Jahr?

Brauner: Und du?

Häupl: Da war i in dem Glauben, dass des in an Jahr no irgendwen interessiert, wenn i a Machtwort sprich.