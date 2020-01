Rainer Nikowitz: Gegenstimmig

Die Regierung wird es nicht leicht haben. Nicht zuletzt aufgrund der starken und zu allem entschlossenen Opposition.

Rendi-Wagner: Was machen Sie da? Wo is der Hofer?

Kickl: Es war ausgmacht, doss dos a geheimes Geheimtreffen der Führer der Oppositionsparteien is.

Rendi-Wagner: Soweit i informiert bin, wär des im Fall der FPÖ der Herr Hofer.

Kickl: Dos glaubt er a. Und wo is eigentlich de andere Tante mit Doppelnamen?

Rendi-Wagner: De wollt si net mit Ihna an an Tisch setzen. Moment amoi! Woher hat de gwusst, dass Sie kommen und net der Hofer?

Kickl: De hat vielleicht a bissl mehr Ahnung als so manche andere …

Rendi-Wagner: I hab diesem Treffen ja auch nur aus Verantwortungsgefühl für das Land zugestimmt. Weil es gegen diese mit a paar grünen Blümchen behübschte Rechtsregierung einfach manchmal a geeinte Opposition brauchen wird.

Kickl: Rechtsregierung? Wo denn bitte? Lauter Linke!

Rendi-Wagner: Nehammer? Schramböck? Raab?

Kickl: Klingt für mi nach Marx, Engels – und Merkel!



I hoff, wir zwa müssen nie a Koalition verhandeln.



Rendi-Wagner: Na ja. I werd Sie sicher net bekehren. Aber Hauptsach, wir stemmen uns im Parlament gemeinsam gegen einen weiteren Sozialabbau.

Kickl: Sichalich nit! Aber hoffentlich tamma miteinand was gegen die jetzt wieder bevorstehende Asylantenflut!

Rendi-Wagner: Asylantenflut? Blödsinn!

Kickl: Hmm. Und was is mit Maßnahmen gegen die Klimadiktatur?

Rendi-Wagner : Da samma lieber ganz still. Wie schaut’s aus mit …

Kickl: Na!!

Rendi-Wagner: I hab ja no gar nix gsagt!

Kickl: Aber fast!

Rendi-Wagner: I hoff, wir zwa müssen nie a Koalition verhandeln.

Kickl: Dos dürft si vermeiden lassen. Knapp – aber doch!