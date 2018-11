Rainer Nikowitz: Gemeindienst

Der groß hinausposaunte Spionagefall im Bundesheer war für den Kanzler eine tolle Gelegenheit, die mit ihm koalierenden Putin-Anschleimer ein bisschen zu ärgern.

Strache: Des is ja alles net so arg.

Kneissl: 300.000 Euro hat der kriegt? Des is ja gar nix. Da kann er net vü verraten ham.

Kunasek: Eh net. Der war ja beim Heer. Also kann er a gar net vü gwusst ham.

Kurz: I mach a Pressekonferenz.

Strache: Geh, des is do net notwendig! Do net wegen dem Putin! Bei dem san alle Informationen in den besten Händen.

Kneissl: Des stimmt. I kann des beurteilen. I war schließlich a in seinen Händen.

Kunasek: I mein, wenn uns irgendwelche gefährlichen Mächte ausspioniert hätten, okay. De Schweiz. Oder Island. Aber so. Mach ma do bitteschön aus ana Muckn kan Elefanten.

Kurz: Mach i eh net. Aber a Pressekonferenz mach i.

Strache: Des kann i als Chef der Sicherheitspartei Nummer eins net gutheißen. Du kennst mein Wahlspruch: Zu viel wissen macht Kopfweh!

Kneissl: Ich rate auch zu stillerer Diplomatie. Und nachdem es um Russland geht, sollt sie nach meinem Dafürhalten so still sein, dass sie net amoi die Russen hören.

Kunasek: Und i kenn mi zwar bekanntlich bei überhaupt nix aus, aber mei Bauchgefühl sagt ma: Nur kane Wellen!

Kurz: Aber a Pressekonferenz.

Strache: Wie kann ma nur so stur sein?

Kneissl: Wenn uns des nur net international isoliert!

Kunasek: I weiß jetzt nimmer, was i sagen soll.

Kurz: Des sagst dann auf der Pressekonferenz. Du kommst nämlich mit.

Strache: Des is de Rache für den Migrationspakt, oder?

Kurz: Aber nein! Zumindest … net nur.

