Rainer Nikowitz: Genossenhaft

Altkanzler Gusenbauer ist natürlich überhaupt keine Belastung für die SPÖ. Wenn er vorbeischaut, freut man sich in der Löwelstraße immer.

Gusenbauer: Freundschaft!

Portier: I such ma meine Freund lieber selber aus, wenn’s recht is. Zu wem wollen S’?

Gusenbauer: Was soll die Frag? Wissen Sie net, wer i bin?

Portier: Doch. Genau deswegen frag i ja.

Gusenbauer: Des is ja ungeheuerlich!

Portier: Könnt ja a sein, dass Sie sich in der Tür geirrt ham. Bei uns gibt’s kane kasachischen Diktatoren oder sowas.

Gusenbauer: I will sofort den Bundeskanzler sprechen.

Portier: Wissen S’, wie viele Gstörte jeden Tag genau da stehen, wo Sie jetzt stehen, und desselbe verlangen? De kumman a net eine.

Gusenbauer: Jetzt passen S’ amoi auf, ja? So reden Sie net mit mir! I hab schließlich meine Verdienste.

Portier: Und zwar net zu knapp, wie ma hört. Und es is Ihna a vollkommen wurscht, von wem die kumman.

Gusenbauer: I hab den Schüssel gschlagen! I war Kanzler!

Portier: Ja! Und bis heut waaß immer no niemand, wie des passieren hat können.

Gusenbauer: Des is also der Dank.

Portier: Na. Net amoi annähernd. Ihna tät no viel mehr ghören. Scho allan für den Silberstein.

Gusenbauer: An dem bin aber bitte net i Schuld!

Portier: Im Zweifel scho. Sonst wär’s ja a anderer. Und des wär no schlechter.

Gusenbauer: Eins kann i Ihna jedenfalls versprechen: Des da mit mir wird Folgen haben!

Portier: Des fürcht i leider a. Aber wart ma amoi auf die nächste Umfrage.

Gusenbauer: Also, das ist nicht mehr meine Partei.

Portier: Wenn i mir so anschau, womit Sie Ihr Geld verdienen: War sie des jemals?