Beate Hartinger-Klein, Ministerin mit besonderer Auffassung von Kompetenz, hat wieder zugeschlagen. Diesmal gewinnt sie den Krieg gegen die Drogen.

Hartinger-Klein: CBD … Das klingt mir wahnsinnig verdächtig. Wie eigentlich alle Abkürzungen mit drei Buchstaben. CIA. Oder ORF! Oder …

Experte: CBD ist nicht gefährlich. Das ist der Teil von der Cannabis-Pflanze, der nicht rauschig macht. Er wirkt entspannend und schmerzstillend.

Hartinger-Klein: Pfft. Sie können ma erzählen, was Sie wollen. Des is a Einstiegsdroge – und aus. DDT! Des war super gegen die Ameisen, aber mir is net nur ein Mal davon schwindlig worden …

Experte: Meine Oma nimmt CBD-Tropfen gegen ihre Arthritis!

Hartinger-Klein: Schämen S’ Ihnen! Mei Oma hätt niemals ghascht!

Experte: Das hat doch mit Haschen überhaupt nix zu tun!

Hartinger-Klein: Aber es is dieselbe Pflanze, und die ghört ordentlich kriminalisiert, weil da eh nur de ganzen langzotteligen Linken hingreifen.

Experte: Auf der ganzen Welt wird Cannabis langsam legal – und wir verbieten es sogar, wenn ma eh nüchtern bleibt?

Hartinger-Klein: Aber so was von!

Experte: Aber das ist doch vollkommen vertrottelt!

Hartinger-Klein: Wurscht. Unsere Wähler gfreien si. SCR … Mag i a net. I bin für de Austria.

Experte: Da fallt mir ein, FPÖ hat eigentlich auch drei Buchstaben …

Hartinger-Klein: Net frech werden, ja? Des is genau der Grund, warum das Volk euch Gstudierten nix mehr glaubt.

Experte: Postfaktische Politik wird aber auf Dauer a net hinhauen.

Hartinger-Klein: Wer das sagt, ist Fake News!