Rainer Nikowitz: Gewissensbisschen

Die Neigungsgruppe „Ex-Politiker, die nicht nur Mandat, sondern auch alle Prinzipien abgelegt haben“, trifft sich jetzt regelmäßig zum Gedankenaustausch.

Gusenbauer: Da schau her! A Neuer. No? Bei wem hamma denn angeheuert, Sparefroh?

Schelling: Beim Putin.

Gusenbauer: Schau, schau. Da hamma’s wieder amoi – so san s’, die Konservativen.

Schelling: Was hast denn zum Schröder gsagt, wie der des gmacht hat?

Gusenbauer: Na, was scho? Desselbe.

Schelling: Hauptsach, dei Kasache is besser, oder?

Gusenbauer: Der tyrannisiert aber bitte vü weniger Leut! Kasachstan is ja do recht dünn besiedelt.

Glawischnig: I versteh euch beide net. Wie könnt’s ihr euch nur in den Spiegel schauen?

Gusenbauer: Frage: Glaubst du immer no, dass es sich bei einarmigen Banditen um a diskriminierte Minderheit handelt, die aufgrund ihrer Behinderung zu Beschaffungskriminalität gezwungen is und deswegen dringend grüne Hilfe braucht?

Glawischnig: Du verstehst net, was i bei Novomatic mach.

Schelling: Damit is er garantiert der Einzige.

Glawischnig: Ihr setzt’s euch für Diktatoren ein – i nur für a Lifestyle-Produkt.

Gusenbauer: Wenn die Grünen scho immer so an Lifestyle ghabt hätten, dann wärt’s ihr jetzt in ana Koalition mit dem Kurz – und net der Strache.

Schelling: Bei mir geht’s eigentlich a nur um a Pipeline.

Gusenbauer: Aus der der völlig unbedenkliche Rubel direkt auf dei Konto rollt.

Glawischnig: Apropos … I hab da ja no ka Erfahrung – wie legt’s ihr denn euer Honorar an?

Gusenbauer: Des fragst ausgrechnet du? Im Casino auf Rot natürlich.

Schelling: Schwarz.

Glawischnig: Ah! Na dann nimm i natürlich Grün!