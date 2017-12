Rainer Nikowitz: Unschuld am Sande

Karl-Heinz Grassers Anwälte beklagen seine „Vorverurteilung“ durch Medien – und auch Satiriker. Aber warum nur die?

Grasser: Fiona? Fioooona!

Fiona: Was is denn schon wieder?

Grasser: Mir san spät dran. Kumm, gemma!

Fiona: Wohin denn?

Grasser: Was heißt wohin? Ab heute wird meine Unschuld erwiesen!

Fiona: Ach so. Du meinst, dieser Prozess fängt an? Das ist jetzt aber blöd.

Grasser: Eh is dos blöd. Aber i hab’s nit verhindern können. Und glaub mir: I hab mi wirklich bemüht.

Fiona: Nein, ich hab gemeint, das ist jetzt aber blöd, dass ich nicht mitkommen kann.

Grasser: Was? An so an wichtigen Tag? Wieso denn nit, um Himmels willen?

Fiona: Ach Gottchen, du weißt doch, wie das ist. Man nimmt sich was vor, und dann kommen einem tausend Sachen dazwischen.

Grasser: Na, dos weiß i nimmer! I hab scho seit Jahren nix mehr vor, und mir kommt a seit Jahren nix dazwischen!

Was für tausend Sachen?

Fiona: Coiffeur, Parfümeur. Und, wenn sich’s ausgeht, auch der Chauffeur.

Grasser: Dos is wichtiger, als mir in der Öffentlichkeit beizustehen? Was is mit: „In guten wie in schlechten Zeiten“, ha?

Fiona: Wie ich dich geheiratet hab, konnte ich ja nicht wissen, dass die guten Zeiten mehr in Minuten gemessen werden. Aber du machst das schon, Darling. Mit deinem Charme!

Grasser: Auf den pfeifen s’ ma was!

Fiona: No, warum soll’s denen anders gehen. Jedenfalls … ich komm dich dann besuchen, versprochen. Später.

Grasser: Später? Bei der Urteilsverkündung oder was?

Fiona: Noch später. Und ich schmuggle dabei eine Feile hinein, versprochen!

Grasser: Impertinent!

Fiona: Nein. Im Jackenfutter.