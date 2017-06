Rainer Nikowitz: Heißhunger

Die kühnsten Träume der FPÖ werden wahr: Ihr Freund und Gesinnungsgenosse Trump pfeift auf den Klimaschutz.

Strache: Ha! Was für a Triumph! Wenn die Welt den Trump net hätt! Endlich siegt der Hausverstand gegen die Wissenschaft!

Vilimsky: Diese Klimaforscher san ja lauter Linkslinke, des weiß ma do. Wo kommert ma da hin, wenn si irgendwelche Gstudierten einbilden, sie waraten gscheiter als wir? Und außerdem: Was war’s bei uns im Winter? Kalt! Muss ma mehr wissen?

Kickl: Zum Glück san wenigstens die USA scho von dieser elenden Faktengläubigkeit befreit. Jetzt sehen die Leut endlich, wie des funktioniert, wenn die Kräfte der Vernunft am Ruder san.

Strache: Der Trump macht des super. A echtes Vorbild. Außerdem würd i a gern amoi an ausländischen Staatschef wegrempeln, damit i ihm zeig, wer der Herr is. Geil!

Vilimsky: Gegen die Chemtrails müsst der Donald dann auch no was unternehmen. Da schlafen die Europäer halt wieder amoi in der Pendeluhr.

Kickl: Und den Außerirdischen verklickern, dass sie mit diese Kornkreise aufhören sollen. Weil sonst!

Strache: I bin mir sicher, des steht auf seiner Agenda ganz oben. Weil wir Rechte halt einfach die Themen ham, die die Menschen bewegen.

Vilimsky: Aus was sollen denn wir dann eigentlich zuerst austreten, wenn wir Österreich aus der Intelligenzdiktatur befreit haben? Aus dem Klimaschutzabkommen oder aus der EU?

Kickl: Des mach ma dann alles in einem. Plus UNO, Menschenrechtskonvention …

Strache: Verfassung!

Vilimsky: Und ÖAMTC!

Kickl: Harald, bei dir krieg i manchmal a Ganslhaut.

Vilimsky: Is dir kalt? Na schau. Quod erat nostradamus!