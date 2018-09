Rainer Nikowitz: Höbart ermittelt

Christian Höbart, FPÖ-Höhlenmenschbeauftragter, brüstete sich auf Facebook damit, drei marokkanische Ladendiebe dingfest gemacht zu haben. Blöd nur: Sie hatten gar nichts gestohlen.

Höbart: Hoit! Es Bagasch doda! Es schaut’s ma oba fest verdächtig aus! Hamma vielleicht was ghappt, ha?

Marokkaner: Bitteschön nix verstehn.

Höbart: Geh bitte! Glaubt’s es Figuren echt, es kennt’s mi für deppat verkaufen? Ausgrechnet mi?

Marokkaner: Ja. Kaufen hier.

Höbart: Es wisst’s glaub i net, wer i bin, ha? I bin da Rambo aus Guntramsdorf! Oiso, net da Dackel von da Burghauser Mitzi. Da andere. Ei äm yoah wöast

neitmähr, vaschtehst?

Marokkaner: Können gehen vor bei Kassa, nix Problem. Haben nix eilig.

Höbart: Nau, wohin solltert’s es ihr scho eulich ham? Hechstens wann’s eich unser Marie abholt’s, de ma eich hinten eineschiabn. Und dann fladern a no! Oiso, her mit der Beute oder i werd ungmiatlich. Mach auf de Taschen do.

Marokkaner: Lassen los! Meine Tasche!

Höbart: Dir ghert des, wos du siechst, wannst de Augen zuamachst, is des kloa? Her damit!

Marokkaner: Hilfe! Holen Polizei!

Höbart: Brauch ma net. Da Sheriff is eh scho do. Eich werd i de Wadln virerichten, heast! I bin nämlich ein Volksvertreter. Ich – hohes Haus. Und du – nach Haus! Kapiert?

Marokkaner: Aufhören bitte! Polizei!

Höbart: Widerstand gegen de Stootsgewoit a no. Nau bravo. Eich hamma no braucht. Guat, dann ruaf ma hoit de Hä. Werd’s scho schauen, wos davon hobt’s.

Marokkaner: Nix verstehen.

Höbart: Und Deitsch kennan s’ natirli a an Dreck!

Anm.: Die herbeigerufene Polizei konnte bei den drei Marokkanern kein Diebsgut finden.

