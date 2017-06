Rainer Nikowitz: Jein!

Eine der wichtigsten Fragen die Wahl im Oktober betreffend ist immer noch ungeklärt: Wird sie? Oder wird sie doch nicht?

profil: Frau Griss, werden Sie denn nun bei der Nationalratswahl antreten? Und wenn ja: für wen?

Griss: Nun, das werde ich zum geeigneten Zeitpunkt bekannt geben.

profil: Mancherorts verfestigt sich aber der Eindruck, dass der geeignete Zeitpunkt schon eine Weile her sein könnte.

Griss: Wollen Sie damit andeuten, dass nicht ganz Österreich in atemloser Spannung meiner Entscheidung entgegenfiebert?

profil: Ich fürchte, die Spannung ­bewegt sich mittlerweile in ähnlichen Sphären wie bei Ihrer Barbara­Salesch-Gedenkshow auf Puls 4.

Griss: Die Zuschauerzahlen bewegten sich da durchaus im vierstelligen ­Bereich!

profil: Kein Wunder, dass Matthias Strolz Ihnen einen Platz auf der NEOS-Liste freihält. Darauf kann man schon aufbauen.

Griss: Es ist aber gar nicht gesagt, dass NEOS meine erste Wahl wäre.

profil: Sebastian Kurz hat aber ausrichten lassen, er will sie eh nicht mehr.

Griss: Na ja! Sie kennen ja die Geschichte vom Fuchs und den Trauben.

profil: Aber vielleicht wollte er auch nicht bis zum 16. Oktober warten.

Griss: Wieso, was ist da?

profil: Da ist die Wahl vorbei.

Griss: Ach so. Das hab ich natürlich eh gewusst.

profil: Wie haben Sie es eigentlich ­geschafft, als Richterin jemals ein Verfahren fertigzubekommen, wenn Sie ­dermaßen entscheidungsfreudig sind?

Griss: Unter uns: Im Zweifel hab ich dann immer eine Münze geworfen.

profil: Und warum tun Sie das jetzt nicht auch?

Griss: Haben Sie vielleicht eine einstecken?