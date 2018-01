Rainer Nikowitz: Kampfkuscheln

Bei der ersten Regierungsklausur sollte nach außen Härte demonstriert werden – nach innen aber Harmonie.

Kurz: Du, danke no amoi, dass du mi zu Silvester glei a Minuten nach Mitternacht angrufen hast, um mir Prosit zu wünschen. Hat mi irrsinnig gfreut!

Strache: I wollt eben unbedingt dei persönliches Neujahrsbaby sein!

Kickl: Mi hast aber nit angrufen!

Strache: Schau, Herbert, du musst des so sehen: Wir zwa san quasi des alte Ehepaar. Und der Basti is mei neue heiße Affäre.

Köstinger: Wenn euch wer hört!

Kurz: Wieso? Des is neues Regieren.

Hofer: So was ham de Leut nimmer gsehen, seit der Mock damals die Ederer abbusselt hat!

Strache: Des wär do was: Wir stellen uns hin und besiegeln die Kürzung der Kinderbeihilfe für Ausländer mit einem Bruderkuss. Aber eher so à la Breschnew. Des passt besser zu uns.

Kurz: Äh … Da schlaf ma vielleicht lieber no amoi drüber.

Köstinger: Der Schüssel hat damals immer schöne Ausflüge mit seinem Kabinett gmacht. Woll ma

dos nit a?

Strache: Ja, des war super! Da hat’s eam do amoi beim Eisstockschießen voll auf die Pappn ghaut! Des sollt ma unbedingt a machen.

Kurz: Du willst, dass es mi vor versammelter Presse auf die Pappn haut?

Strache: Na, eh net! Oba gemma do amoi in den Prater. Oder zu an Gabalier-Konzert.

Kickl: Im Juni könnt ma a alle miteinander Hand in Hand durch a Sonnwendfeuer hupfen.

Kurz: A darüber sollt ma vielleicht no amoi schlafen.

Strache: Du wirst do jetzt net bremsen wollen? Wer bremst, verliert!

Hofer: Ha! I hab’s! Mir gehen Gokart fahren! Oder, wie andere sagen würden: Geilomobil!

Kurz: Okay. I nimm den Bruderkuss.