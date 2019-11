Rainer Nikowitz: Komm, sing mit!

Seit Norbert Hofer das Durchgriffsrecht bei rechten Rülpsern in der FPÖ hat, weht dort ja gleich ein ganz anderer Wind.

Hofer: Du waaßt, warum du da sitzt?

Zanger: Jo. Weul i a Einzelfall bin.

Hofer (streng) : I kann di net hören!

Zanger (lauter) : Weul i Einzelfall bin! A schiacher.

Hofer: Genau! Und schau mi gfälligst an, wenn i mit dir red! Was hast du zu deiner Verteidigung wegen dem Nazi-Liederbuch da zu sagen?

Zanger: Na ja …

Hofer: Des is oba net vü.

Zanger: I hab ja eh scho alles gsagt!

Hofer: Und des wäre?

Zanger: Dass i mi nur von was distanzieren kann, was i selber gmacht hab. Und net vo was, was ma nur taugt.

Hofer: Also, des is ja wieder einmal typisch …

Zanger: I hätt des vielleicht net so sagen sollen, aber es war spät, und der Wein hat scho guat gschmeckt ghabt, und dann war da dieser Journalist am Handy und …

Hofer: Des is ja wieder einmal typisch FPÖ, wollt i sagen!

Zanger: Äh … wie jetzt?

Hofer: Du hast genau so gehandelt, wie ma des von einem gstandenen blauen Tiefwurzler erwartet!

Zanger: Jetzt kenn i mi nimmer aus. Du bist mir gar net bös?

Hofer: Offiziell scho.

Zanger: Aha. Und du wüllst jetzt also, dass i zrucktritt.

Hofer: Aber net amoi denken!

Zanger: Wozu hast dann dei Durchgriffsrecht?

Hofer: Des war a Feigenblattl fürs Regieren. Aber jetzt regier ma ja net. Und außerdem: Mir san eh scho so wenig. Wenn i jetzt no anfang, Leut wegen nix aussez’hauen …

Zanger: Na, da bin i aber froh! Kumm, i lad di auf a Achtel ein! Und dann, zur Feier des Tages …

Hofer: Ja?

Zanger: Ein Lied!

Hofer: Jawoll! Stimm eins an!

Zanger: Welches?

Hofer: Wurscht! I kann jeden Text!