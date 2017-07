Rainer Nikowitz: Kreuz des Südens

Sebastian Kurz geht Italien zunehmend auf die Nerven – und denkt nicht daran, das zu ändern.

Kurz: Kannst du Italienisch?

Köstinger: A bissl. Wieso? Willst auf Urlaub hin?

Kurz: Bist arg? Na, i wollt nur wissen, was „Mittelmeerroute“ heißt. I denk mir, wenn i des in an Interview auf Italienisch sag, dann wern s’ no narrischer.

Köstinger: Hmm. „Geschlossen“ heißt jedenfalls „Chiuso“. Des weiß i vom Shoppen in Udine.

Kurz: „Brennero chiuso.“ Was des für an Klang hat!

Köstinger: Scho a schöne Sprach.

Kurz: Net deswegen. I mein den Inhalt! Hoffentlich geht si des bis zur Wahl no aus.

Köstinger: Aber wird dann net der Doskozil auf an Panzer stehen und die Lorbeeren einheimsen?

Kurz: Bis der da oben is, bin i längst vorn an der Front bei unserer tapferen Infanterie und hab scho hundert Hände gschüttelt.

Köstinger: Des wird aber herb wern. Wenn die Italiener jetzt scho von „Internierungslager“ und „Neonazi“ reden, was werden sie dann erst sagen?

Kurz: Je mehr, desto besser. Wegen dem Schulterschluss.

Köstinger: Funktioniert immer. Und gut, dass andere ja sogar a Naheverhältnis zum Feind ham.

Kurz: Wer?

Köstinger: Hallo? Der Pizzalieferant? Verteilt die italienische Nationalspeise, während wir die Südgrenze schützen?

Kurz: Pfauh! Du bist ja no gfeanzter als i! Schad, dass ma nur Sachpolitik machen und den Gegner net attackieren.

Köstinger: Nein, so was tun wir net.

Kurz: Nein.

Köstinger: Aber es wird si scho wer finden, der’s tut.

Kurz: I bin auch zuversichtlich.

Köstinger: Jetzt fallt’s mir ein: Mediterraneo! Und Route heißt: „Rotta“.

Kurz: Des klingt ja nach: „Rot“!

Köstinger: Genial!