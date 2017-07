Rainer Nikowitz: Langer Atem

Die NEOS haben sich für die Nationalratswahl einen echt flockigen Listennamen einfallen lassen. Und es war nicht leicht, den zu finden.

Griss: Nein. NEOS/Griss ist einfach nicht sexy genug.

Strolz: Dann lass mi einmal nachdenken … Griss … Gott. Griss Lohner. Grissu der Drache. Grisskoch. Ah, ich hab’s! Wie wär’s mit: „Griss um NEOS“?

Griss: Ein Namenswitz? So etwas mag ich nicht. Eigentlich mag ich überhaupt keine Witze.

Strolz: Aber es muss irgendwie knackig sein und dem Wähler sofort signalisieren, wie wir drauf sind. NEOS feat. Griss?

Griss: Feat.? Was soll das denn sein?

Strolz: Das steht für „featuring“. Stammt aus der Popmusik. Crosby, Stills and Nash feat. Neil Young. Brandheißer Scheiß!

Griss: Also, ich weiß net … Das kommt dann vielleicht ein bisschen zu modern daher.

Strolz: Aber wir sind doch modern! So wie Crobsy, Stills …

Griss: Also, ich kenn die Herrschaften ja nicht, aber: nein. Wie wär’s mit: „NEOS gemeinsam mit Irmgard Griss“?

Strolz: Ja … Das ist gut! Lass uns auf dieser Spur bleiben! „NEOS – Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss“?

Griss: Hervorragend! Aber … sagt das auch genug über unsere Ziele?

Strolz: Hmm. „NEOS – Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss für Freiheit“?

Griss: Und was ist mit Verantwortung?

Strolz: Total wichtig! Muss rein! Außerdem: die Bürger. Ohne Bürger wär ja alles nix.

Griss: Na, und die Bürgerinnen, ha?

Strolz : Ach so, natürlich. Mein Fehler.

Griss: Also kurz, knapp, knackig, sexy: „NEOS – Das Neue Österreich ­ gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung“. No?

Strolz: Geht runter wie Öl.