Rainer Nikowitz: Lasset die Spiele beginnen!

Unter den gerade erst zum Neuwahl-Match gekommenen Zuschauern herrscht noch ein bisschen Gerangel um die Sitzordnung.

Glawischnig: Bist du sicher, dass du da richtig sitzt? Eigentlich wollt doch i fußfrei ham.

Mitterlehner: Tut mir leid. Da hab i aber die älteren Rechte.

Glawischnig: Pfft! Wegen de paar Tag!

Faymann: Aber meine älteren Rechte stehen hoffentlich außer Frage.

Spindelegger: Und meine erst!

Glawischnig: He! Long time no see! Und? Wie isses da so auf der Tribüne?

Spindelegger: Also, Real gegen Barça derfst dir net erwarten. Eher Ried gegen Mattersburg.

Faymann: Und wie soll ma sagen: Manchmal hätt ma's gar net für möglich ghalten, zu wem ma hilft. Und vor allem: zu wem ganz sicher net!

Glawischnig: I glaub, i bin da die Einzige, die auf ihr eigene Partei net bös ist, oder?

Mitterlehner: Echt? Auf niemand dort?

Glawischnig: Zumindest auf weniger als die Hälfte.

Mitterlehner: Hast gwonnen.

Faymann: Weißt, was i da auf der Tribüne vor allem glernt hab?

Glawischnig: Hmm?

Faymann: Pfeifen! Weil, jetzt bin nämlich i dran.

Spindelegger: Und i hab sogar scho einmal a Papierl aufs Spielfeld ghaut!

Mitterlehner: Du warst immer scho der wildeste Hund von uns alle.

Glawischnig: Kummt eigentlich da a wer her Popcorn verkaufen?

Mitterlehner: Der Lugar. Bald.

Faymann: Kinder, Sie kumman ausse. I glaub, es geht glei los.

Spindelegger: Wie is die Aufstellung?

Mitterlehner: Offensiv.

Spindelegger: Schwere Verhältnisse.

Faymann: Tiefer Boden.

Mitterlehner: Na servas. Des wird dreckig.

Glawischnig: Kaschmirdecke jemand? I hätt zwei.