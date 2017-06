Rainer Nikowitz: Das Leben der anderen

Die bisherige Wahlkampf-Linie der Grünen ist durch eine gewisse Fremdbestimmtheit gekennzeichnet.

Felipe: Also, Wahlkampfschlager Nummer eins: Wir müssen verhindern, dass die FPÖ in die Regierung kummt.

Lunacek: Ganz klar. Nazis.

Felipe: Wahlkampfschlager zwei: Wir müssen natürlich a verhindern, dass die ÖVP in die Regierung kummt.

Lunacek: Auch klar. Halbnazis.

Felipe: Dann müss ma drittens verhindern, dass die SPÖ a Koalition mit der FPÖ macht.

Lunacek: Selbstverständlich. Nazi-Kollaborateure.

Felipe: Also müss ma viertens schauen, dass si Rot-Grün-NEOS ausgeht.

Lunacek: Na ja … Des geht aber a net.

Felipe: Wieso net?

Lunacek: Die Pinken san doch urarge Neoliberale.

Felipe: Ah so, ja. Also fast so genauso schlimm wie Nazis. Müss ma auch verhindern.

Lunacek: Bleibt also nur Rot-Grün.

Felipe: Da muss si aber die SPÖ zuerst vom Niessl/Doskozil-Flügel trennen.

Lunacek: Unbedingt. Aber vom Kern eigentlich a.

Felipe: Is des net a bissl hart?

Lunacek: Also bitte! Des, was der jetzt mit sein Kriterienkatalog gmacht hat – des kömma ihm net durchgehen lassen.

Felipe: Ja, hast recht. Net mit uns.

Lunacek: Also werd ma, so wie’s ausschaut, auf a grüne Alleinregierung abzielen müssen.

Felipe: Könnt eng werden.

Lunacek: I weiß. Schwierig bei de Österreicher. De san halt alle so furchtbar unprogressiv. Andererseits: Wenn net wir mit unserem tollen Programm sie überzeugen können – wer denn bitte dann?

Felipe: Ja. Wer dann.

Lunacek: Äh … Was war no amoi unser Programm?

Felipe: Verhindern! Alle andern.

Lunacek: Ah ja. Na, wenn des ka Argument is!