Rainer Nikowitz: Lenkwaffe

Erwin Pröll denkt nach einem mit zu wenig Huldigung getränkten ORF-Interview über das Abdrehen von „gelenktem Journalismus“ nach. Wenn das nicht originell ist!

profil: Herr Pröll, haben Sie so etwas wie diese Gewandlaus Armin Wolf schon einmal erlebt?

Pröll: Nie – obwohl ich ja immer mit kritischem Journalismus konfrontiert war.

profil: Da sind vor allem die investigativen Sturmgeschütze „NÖN“ und ORF Niederösterreich zu nennen.

Pröll: Ich erinnere mich lebhaft, wie mich einmal der damalige Chefredakteur des ORF Niederösterreich Richard Grasl in einem Interview gefragt hat: „Sind Sie jetzt eigentlich der Allergrößte oder der Allerbeste?“ Puh, da bin ich

ordentlich ins Schwitzen gekommen.

profil: Umso überraschender, dass dann trotzdem was aus ihm geworden ist.

Pröll: Ich hab auch schön geschaut, wie er auf einmal in der ORF-Geschäftsführung gesessen ist. Aber Qualität setzt sich eben immer durch.

profil: So könnte man ja auch Ihre Amtszeit zusammenfassen.

Pröll: Na servas, Sie sind aber auch ein erbarmungsloser Bluthund! Ich weiß jetzt nicht, was ich da drauf sagen soll.

profil: So leicht kommen Sie mir nicht aus. Sollte man Ihnen in St. Pölten ein zehn Meter hohes Denkmal errichten? Ja oder ja?

Pröll: Ich ... Also ... Kein Kommentar.

profil: Aha! Da geht wohl wieder einmal die Bescheidenheit mit einem durch! Was macht Sie glauben, dass Sie damit durchkommen?

Pröll: Gnade!

profil: Sicher nicht! Jetzt mach ich noch ein Selfie mit Ihnen, während Sie mir ein Autogramm auf den Unterarm geben, das ich drei Wochen nicht abwaschen werde. Ha!

Pröll: Gut, dass ich das alles bald hinter mir hab.