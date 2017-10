Rainer Nikowitz: Mininister

Angesichts der Ministerliste, die für den – wahrscheinlichen – Fall einer FPÖ-Regierungsbeteiligung kursiert, sollte einem nicht bang werden. Panik wäre passender.

Strache: Also: Der Norbert außen, der Harald innen. Der Herbert wird sozial …

Vilimsky: Zum erschten Mal in dein Leben, was Herbert?

Kickl: I hab mi bitte scho immer für die Schwachen eingsetzt. Sonst wärst du scho längst nimmer bei uns.

Strache: … der andere Harald kriegt die Justiz.

Stefan: Jawoll! Und dann werden glei amoi alle Strafen verdoppelt. Außer die für Wiederbetätigung.

Strache: Hört, hört! Und was werdet’s ihr als Erstes machen, wenn ihr dann alle Minister seid’s? Also i für meinen Teil forder a Richtlinienkompetenz für den Vizekanzler.

Hofer: I fahr nach Russland. Über Ungarn und Polen.

Vilimsky: I zerreiß zerscht alle meine offenen Strafzettel und schiaß mi dann selber mit an Taser nieder.

Kickl: Und i schreib an Zweizeiler und häng eam an die Fassad vom Ministe­rium: „Früher war es hier viel dröger – als noch da saß Alois Stöger!“

Gudenus: Aber was is eigentlich mit mir? I will a endlich was werden.

Strache: Geh, dos hamma doch scho besprochen, Joschi.

Gudenus: I weiß. Aber wenn i selbst für FPÖ-Verhältnisse unterqualifiziert bin – was is dann mit dem Vilimsky, ha?

Kickl: Dann wirst halt Staatssekretär. Is a was Schönes.

Gudenus: Ja, aber für was denn?

Kickl: Verteidigung?

Gudenus: Wenn, dann nur als Minister.

Strache: Hmm … Familie? Kondomsteuer und so? Also, außer für Moslems.

Gudenus: Fad.

Vilimsky: Frauen!

Kickl: Na schau!

Und da sagt’s ihr, dem Harald fallt nie was Supriges ein!