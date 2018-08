Rainer Nikowitz: Money Boy

Die Grünen müssen aus ihrer Parteizentrale ausziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten können. Dabei hat Masseverwalter Werner Kogler doch alles versucht.

Bankberater: Also, i weiß net so recht … Welche Sicherheiten hätten Sie denn zu bieten?

Kogler: Wir sind uns sicher, dass ma beim nächsten Mal wieder zweistellig sein werden.

Bankberater: Öh … und auf das hinauf soll i Ihnen einen Kredit geben? Des is a bissl wenig.

Kogler: Wenig? Schaun S’ Ihna den Pilz Peter an. Oder die NEOS. De ham no weniger.

Bankberater: Na ja, aber wie stellen S’ Ihnen denn vor, dass des gehen soll?

Kogler: Die unsoziale Politik der Bundesregierung wird den Leuten wieder ganz von selbst vor Augen führen, was sie an uns ghabt ham.

Bankberater: Träumt’s weiter.

Kogler: Sowie ma wieder im Parlament san, mach ma des a wieder, klar. Und vorher is auch noch die Wiener Wahl. Des wird scho a kräftiges Lebenszeichen werden.

Bankberater: Ham Sie dort auch so einen wie den Willi in Innsbruck?

Kogler: Na ja … Quasi.

Bankberater: Wen denn?

Kogler: So wie’s ausschaut, wird’s der Ellensohn.

Bankberater: Um Gottes willen!

Kogler: Na, des net. Wir wollen des eh irgendwann ändern, aber im Moment macht des bei uns immer no die Basis.

Bankberater: Hätten S’ denn wenigstens einen Bürgen?

Kogler: Na ja … Die Glawischnig Eva könnt i fragen, de verdient jetzt glaub i ganz schön. Aber i kann nix versprechen.

Bankberater: I hab genug gehört: So leid’s ma tut, aber i muss Ihren

Antrag leider ablehnen.

Kogler: Hmm. Und wenn i Ihren Kollegen da drüben frag?

Bankberater: Der wird desselbe sagen.

Kogler: Scheiß Klubzwang.