Rainer Nikowitz: Nachrichtensperre

Wegen großen Erfolges prolongiert: Tatsachenberichte in Medien als Fake News hinstellen, weil sie einem nicht in den Kram passen. Heute an der Reihe: der Bundeskanzler.

Kurz: Jetzt tua doch was! Du bist do unser Medien-Zampano!

Blümel: Äh … Is dir die genaue Bedeutung des Begriffs „Zampano“ wirklich bewusst?

Kurz: De kennan do net einfach berichten, was sie wollen!

Blümel: Na ja … eigentlich schon.

Kurz: Aber dass wir die Parteienförderung erhöhen? Und zwar ab jetzt jährlich? Und Ö3 hat nix Besseres zu tun, als des den Leuten auf die Nasen zu binden?

Blümel: Ähm, des is jetzt vielleicht a ketzerischer Einwand. Aber …

Kurz: Was?

Blümel: Was war an der Meldung falsch?

Kurz: Nix.

Blümel: Na ja, aber dann …

Kurz: Außer, dass es sie überhaupt geben hat!

Blümel: Ah so. Also geht’s in dem Fall quasi um Message-Birth-Control.

Kurz: Dauernd werden einem richtige Berichte vor die Füß ghaut! So kann i net arbeiten!

Blümel: Na ja, dann mach ma halt mit dem ORF, was die Blauen wollen: Wir drahen eam durch den Fleischwolf und machen dann irgendan Rechtsaußen zum General. So wen wie den Wegscheider vielleicht.

Kurz: Der hat ka Ahnung von Journalismus und no vü weniger von Satire.

Blümel: Okay. Dann halt an andern.

Kurz: Nein nein, i hab damit eh gmeint: Der gfallt dem HC garantiert!

Blümel: Aber is es gscheit, wenn ma den Faschos scho wieder a Spielwiesen überlassen, auf der sie wirklich was anrichten kennan?

Kurz: Es is wie immer in solchen Fällen: Es wird auch uns nützen. Aber: Wir machen uns die Finger net dreckig!

Blümel: Genial!

Kurz: Eh. Aber des schreibt natürlich wieder amoi kana!