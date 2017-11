Rainer Nikowitz: Präsidiale

Nach der Wahl des Nationalratspräsidiums machte sich stellenweise doch zarte Enttäuschung breit.

Hofer: Ha! Endlich gwinn i a amoi a Wahl!

Bures: A scho was. Mi ham’s ja nur net gwählt, weil’s an Zorn ghabt ham wegen dera Teilzeitkraft da.

Köstinger: Hättet’s ihr mi gwählt, dann hätten wir Sie gwählt.

Bures: Des is a Missachtung des Parlamentarismus, dass Sie überhaupt aufgstellt worden san!

Hofer: Des hab i ma bei Ihna oba scho beim letzten Mal denkt.

Bures: Da redt der Richtige. Kornblumenbrocker.

Hofer: Hallo? Welche Farb hat mei Blumen da? Eindeutig weiß, oder?

Bures: Des heißt, angesichts eurer Politik wern sogar scho de Kornblumen blass oder wie? Und aus Plastik isses a no. Des hat Stil.

Hofer: Über Stil reden S’ besser mit Ihrem blinden Friseur.

Köstinger: Woll ma uns nit vielleicht a bissale über des Amt unterhalten? I hätt nämlich a Frage.

Hofer: No?

Köstinger: Wo muaß i drucken?

Bures: Gengan S’ auße zum Lift, dann drucken S’ auf E. Und dann tschüss mit Ü!

Köstinger: Sehr kollegial.

Bures: Ihr seid’s alle zwa bald wieder weg. So vü Freundlichkeit hab i net in mir, dass i damit urassen kann a no.

Hofer: Hör i da Neid auße, weil nur ane von uns net ministrabel is?

Bures: I war jahrelang Ministerin, Tschopperl.

Hofer: Und ma fragt si heut no, wie des passieren hat kennan. Aber es wird eh nie wieder vorkommen.

Köstinger: I wüll jedenfalls a Präsidentin für alle sein.

Bures: Dann empfehl i de Landwirtschaftskammer. Da könnt si des ausgehen.

Köstinger: Frustbuchtel!

Bures: Furchenpleampel!

Hofer: Da soll no amoi ana sagen, wir ham kan lebendigen Parlamentarismus.