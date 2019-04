Rainer Nikowitz: Networking

Nach der EU-Wahl wird es eine Regierungsumbildung geben. Offenbar wackelt vor allem der Sessel von Außenministerin Karin Kneissl.

Kneissl: Hallo? Towaritschtsch Wladimir?

Putin: Meine liebe Frau Außenminister! Scheen, von Ihnen zu chören! Können Sie machen Hofknicks eigentlich auch akustisch?

Kneissl: Äh … was?

Putin: Kleine Scherz an die Rand! Was kann ich tun fir Sie? Sie chaben … 30 Sekunden.

Kneissl: Was? Wieso nur so wenig? Immerhin hab ich Sie zu meiner Hochzeit eingeladen und wir …

Putin: 20!

Kneissl: Der Kurz will mich aus der Regierung rausschmeißen!

Putin: Ich weiß.

Kneissl: Woher?

Putin: Wenn Sie mich fragen das im Ernst, dann Sie gechören auch rausgeschmissen.

Kneissl: Ja. Eh. Hihi! Na, jedenfalls hätt ich jetzt gehofft, dass Sie unter Umständen … Ich mein, wir sind ja praktisch Freunde, nicht? Ob Sie nicht vielleicht ein gutes Wort für mich einlegen täten, ha?

Putin: Ah. Acha. Mhm. Nun, das ist natirlich eine Frage der Kontinuität. Zehn.

Kneissl: Sie werden sich also für mich verwenden?

Putin: Zu Beantwortung von diese Frage muss man wissen, wer wäre Nachfolger.

Kneissl: Ich sag’s Ihnen: der Hofer!

Putin: Ich weiß. Fünf.

Kneissl: Ach so, ja. Aber Sie sehen: Der hat noch weniger Ahnung als ich!

Putin: Genau. Und der andere Punkt, das spricht fir ihn: Seine Selfie als Kreml- Groupie auf Rote Platz. Das chat mir gefallen. So ich stell mir jeden Außenminister vor.

Kneissl: Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätt ich damals in der Steiermark nicht … Ich mein, ich hab auch meinen Stolz, das können Sie mir glauben!

Putin: Null.