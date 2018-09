Rainer Nikowitz: Ohr-Bann

Nach Rainhard Fendrich und Wolfgang Ambros müssen sich aufrechte Rechte jetzt auch noch von Helene Fischer lossagen. Harte Zeiten.

A: So a Schas, heast! „Atemlos durch die Nacht“ war mei Lieblingsliad.

B: Und a extra geile Oide war de Helene a no, bist du gelähmt!

A: Ollas vurbei. Wen soll i ma jetzt bitte anhurchen, wenn i allein daheim bin?

B: Und wen soll i ma jetzt bitte anschauen, wenn i allein …, äh …, auch daheim bin?

A: Und beim Après-Schi bitte? Ka Jagatee ohne „Schifoan“. Früher halt.

B: Du kummst beim Schifahren mit an Jagatee aus?

A: Na. I war immer acht Mal beim DJ.

B: Und i hab ma früher immer bei „I Am From Austria“ im Stadion de Hand aufs Herz glegt und a paar Nationaltränen verdruckt.

A: Und jetzt?

B: Jetzt sing i nur mehr bei der Bundeshymne mit. Natürlich den oiden Text.

A: Wieso wern de alle auf amoi Antirassisten? Des waren do amoi klasse Burschen.

B: Und geile Weiber!

A: Was, wenn jetzt der Gabalier a no Linksträger wird?

B: Dann samma derschossen. A Leben ohne de volkstümliche Schlagerparade is ka Leben mehr.

A: Oba i glaub, bei dem is eh ka Gfahr.

B: Weil er net der Feind von sein eigenen Konto is?

A: Des a. Oba vor allem, weil er wirklich so is – wie mir. Afoch leiwaund.

B: Da Gabalier in der Krachledernen is oba halt net wirklich a Ersatz für de Helene in Hot Pants.

A: Ma muaß si nach der Decken strecken, wenn ma nix Linkslinkes an seine volkstreuen Ohren lassen will.

B: Muaß i jetzt eigentlich alles, was i von der Helene hab, verbrennen? De ganzen scheenen Fotos?

A: Eigentlich scho.

B: Und was is mit MP3s?

A: De a.

B: Verdammt! Des wird teuer.