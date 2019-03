Rainer Nikowitz: So sorry!

Viktor Orbán entschuldigt sich überzeugend, bei den europäischen Konservativen ist also wieder alles eitel Wonne!

Kurz: Jetzt komm schon, Viktor! Das kann doch nicht so schwer sein!

Orbán: Sooo … So … So … Nein, tut mir leid. Es geht nicht.

Weber: Man müsste wissen, was es auf Ungarisch heißt …

Kurz: Das hab i sogar nachgschaut: Mentség!

Weber: Vielleicht fällt ihm das leichter?

Kurz: Glaub ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich überhaupt schon einmal auf Ungarisch entschuldigt hat.

Weber: Und auf Englisch schon?

Orbán: So … Soooo … Soo …

Weber: Das ist alles so absurd. Wir müssen ihm eine Entschuldigung abpressen, die er gar nicht machen will, damit wir ihn nicht aus der EVP ausschließen müssen – und er mich zum Kommissionspräsidenten wählt.

Kurz: Na ja … manchmal muss man eben Umwege gehen, um dem Europäischen Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen.

Weber: Aber der Typ ist so ein weiter Umweg … Da graust mir durchaus ein bissl vor uns selber.

Orbán: So … Sooo … So … Au! Jetzt hab ich mir die Zunge blutig gebissen!

Kurz: Wir müssen das hinkriegen. Sonst geht er uns mit dem Vilimsky durch!

Weber: An sich würde ich ja sagen: Was Gott vereint hat, soll der Mensch nicht trennen.

Kurz: Und wer wählt dich dann?

Weber: Come on, Viktor! Du kannst das!

Orbán: So … Sor … Sorr … Sorr! Na also!

Kurz: Sorr? Fehlt da nicht was?

Orbán: Mehr bring ich nicht raus.

Weber: Also ich finde ja, „Sorr“ ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Orbán: Und was ich noch sagen wollte: Scheiß-EU!

Kurz: Mehr noch: Mit diesem eindeutigen „Sorr“ ist alles wieder in bester Ordnung!