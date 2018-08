Rainer Nikowitz: Plan B

Könnte Christian Kern im Herbst zurücktreten und Hans Peter Doskozil die SPÖ übernehmen? Mindestens einer möchte das jetzt schon wissen.

Doskozil: Macht dir des eigentlich no Spaß?

Kern: Was?

Doskozil: Im Parlament auf verlorenem Posten zu stehen.

Kern: So siehst du des?

Doskozil: Kann ma’s leicht anders sehen?

Kern: Wir machen a engagierte, angriffige Oppositionspolitik und wir …

Doskozil: Fünf Jahr san lang. Und wenn’s blöd rennt, kommen no amoi fünfe dazu.

Kern: Außer, unsere engagierte, angriffige Oppositionspolitik trägt Frü…

Doskozil: Ja. Eh.

Kern: Du scheinst ja wahnsinnig von mir überzeugt zu sein.

Doskozil: Wer is des net?

Kern: Na ja, ma kann si natürlich a in einem Zwergstaat von Bundesland ins gemachte Bett legen. Da hat ma’s viel bequemer.

Doskozil: Aber a nur, weil dort die letzte Wahl mit an Kurs gewonnen worden is, der net deiner is. Sonst wär da ka Bett.

Kern: I hätt eigentlich gedacht, dass ma mit dem Thema jetzt endlich amoi durch san.

Doskozil: Samma net. Weil du bist ja immer no da. Aber samma si ehrlich: Du willst doch eh wieder in die Wirtschaft, oder? Endlich wieder Chef sein. Des is doch genau deins.

Kern: Kann es sein, dass du gern mein Job hättst?

Doskozil: I? Wie kommst denn darauf? I hab ja eh des Burgenland. I bin dort sehr glücklich.

Kern: I bin a glücklich dort, wo i bin.

Doskozil: Na dann is ja gut.

Kern: Ja.

Doskozil: Dann is jeder dort, wo er sein will. Und so isses am besten.

Kern: Genau. Und i wünsch dir a viel Glück als Landeshauptmann.

Doskozil: Danke. Aber … eins muss i scho no sagen.

Kern: Und zwar?

Doskozil: Mir an deiner Stell wär fad.

rainer.nikowitz@profil.at