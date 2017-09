Rainer Nikowitz: Plötzlich Prinzessin

In so einem Wahlkampf werden manchmal Sachen über einen verraten, man glaubt es kaum.

Kurz: Hahaha! Hast des glesen, Elli? A eitle Prinzessin will die Wahl gwinnen!

Köstinger: Was? Wer schreibt dos? Und wer hat eana dos gsteckt?



Kurz: Einer von de eigenen Leut.

Köstinger: Dos derf ja nit wahr sein!

Kurz: Und dabei is des no gar net alles an Nettigkeiten. "Unsicher und unerfahren" steht da a.

Köstinger: Na ja guat, i maan, woher soll denn a die Erfahrung kumman, in dem Alter?

Kurz: "Glaskinn", "hält Kritik nicht aus" … na servas!

Köstinger: So a Sauerei! Ma muss unbedingt herausfinden, welcher Falott des war!

Kurz: Des is mir eigentlich wurscht.

Köstinger: Aber ma kann do so was nit weitererzählen! Und wenn’s hundertmal stimmt.

Kurz: Unter Garantie stimmt des.



Köstinger: Na ja … Jetzt, wo du’s selber sagst: An dem mit dem Glaskinn is schon a bissal was dran.

Kurz: Eh.

Köstinger: Ma muaß schon sehr aufpassen, wie ma a Kritik formuliert.

Kurz: Kann i mir vorstellen.

Köstinger: Oba guat, dos liegt sichalich a am steilen Aufstieg. Da verliert ma vielleicht a bissal de Bodenhaftung.

Kurz: So steil war der oba a wieder net.

Köstinger: Also, jetzt untertreibst aber!

Kurz: Na. Wieso?

Köstinger: A so bescheiden, wie du auf amol bist! Und dabei wollt i grad vorher no sagen, dass i den Ausdruck "Prinzessin" nit verwendet hätt – aber eitel bist schon, samma uns ehrlich.



Kurz: Äh …

Köstinger: Aber i schwör dir: Von mir ham’s dos nit!

Kurz: Es geht ja a um den Kern.

Köstinger: Um den … Ah eh.

Kurz: Was i di scho lang fragen wollt: Was wirst du eigentlich nach dem

15. Oktober machen?