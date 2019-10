Rainer Nikowitz: Der Preis ist heiß!

Philippa Strache will „in Ruhe überlegen“, ob sie ihr Mandat annimmt oder nicht. In Ruhe ja – aber hoffentlich nicht allein!

Hofer: Also guat, samma uns einig? Wir schaffen den Posten des Ombudsmannes des deutschen Schäferhundes, der is genauso dotiert wie a Nationalratsmandat – des die Philippa dafür aufgibt.

HC: Des is vü z’wenig!

Kickl: Dos is vül z’vül!

Philippa: Und außerdem: Ombudsmann, bitte? Was is mit Gender und so?

Kickl: Jessas na! A Emanzen a no. Du passt aber wirklich guat zu uns, he.

HC: Ihr müsst’s auf den Ombudsmann no was drauflegen.

Philippa: Ombudsfrau!

Kickl: An Betonblock?

Philippa: Des wird ja immer schlimmer! Des is ja wie bei der Mafia da!

Hofer: Wie wär’s, wenn der Ombudsmann einen Dienstwagen a no hätt? Und … einen Jahresvorrat Tiefkühlpizza im Keller?

HC: Hmm. Pizza Hawaii?

Hofer: Mit extra Ananas!



Was is mit an Staubsaugerroboter? Oder an Nasenhaarschneider?



Philippa: Unbedingt einen Schminkspiegel im Dienstwagen!

Kickl: De san serienmäßig. Extra bestellen müsst ma nur die Schleudersitze.

HC: I kann immer noch a eigene Partei gründen, wenn des alles zu schwierig für euch is.

Hofer: Alles gebongt, Schminkspiegel, alles. Schlag ein, HC!

Philippa: I will noch einen Dampfgarer! Und so eine Pfanne, bei der nie was anbrennt. Weißt eh, HC! Die ausm Fernsehen.

Kickl: Was is mit an Staubsaugerroboter? Oder an Nasenhaarschneider?

HC: Es gibt Nasenhaarschneider?

Hofer: Zwa brauch ma aber net. I borg dir meinen!

HC: Mei Wahrsagerin! De brauch i unbedingt.

Kickl: Sowieso. Ibiza hat sie ja auch vorhergsehn.

Hofer: Mach ma alles! Aber kömma jetzt bitte endlich den Vertrag unterschreiben?

HC: Rasenmähertraktor.