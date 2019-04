Rainer Nikowitz: Privatisierung

Hans Peter Doskozil lässt sich seine FPÖ aber sicher nicht von Andreas Schieders „Privatmeinung“ madig machen!

Doskozil: Joo!

Schieder: Naa!

Doskozil: Mir machen uns des da scho aus mit de Blauen, weil … mir san mir. Des Burgenland braucht kane Zurufe von außen!

Schieder: Des is aber a interessante Einstellung. Muss i mi in Kukmirn hauptmelden, damit i a Meinung ham derf?

Doskozil: A private derfst eh ham. Aber es wär total super, wenn du sie für dich behaltst!

Schieder: Pffft! So weit kummt’s no!

Doskozil: Eh! Weil du bist nämlich net de Parteilinie!

Schieder: Du scho gar net! Unser Linie dazu is ja … ding.

Doskozil: Zuerst amoi müsst ma ane ham. Dann erst könnt sie ding sein.

Schieder: Wir ham ja ane ghabt! Bis der Niessl daherkumman is und ausgnutzt hat, dass si der Faymann nix sagen traut hat!

Doskozil: Na ja. Heut hamma ja a Vorsitzende, bei der des ganz anders is, oder?

Schieder: Soll ma sie fragen? I bin mir sicher, sie hat da a sehr klare Meinung.

Doskozil: Möglich. Sie interessiert nur niemand. Und allerweil, wir würden im Bund zu genau so ana vernünftigen Einstellung finden wie im Burgenland!

Schieder: Na bravo! So schaut a Partei aus, die Geschlossenheit demonstriert. Weil schließlich hat sie ja nur so a Chance gegen de Regierung, net wahr?

Doskozil: Wir wern dann a Chance ham, wann ma die richtige Politik machen.

Schieder: Aha. Wie lang wird des deiner Meinung nach no dauern?

Doskozil: Na ja … Wenigstens a Periode als Landeshauptmann sollt i machen. Dann schau ma, wie laut der Ruf aus Wien is.

Schieder: Also, wenn’s nach mir geht …

Doskozil: Andi! Get real!