Rainer Nikowitz: Reality Bites

Straches Lieblings-Journalistendarsteller Richard Schmitt wechselt von der „Krone“ zu FPÖ-Pressesprecher Wolfgang Fellner. Na endlich!

Fellner: Da miaß ma einestechn! Ei-ne-stech-n! Und zwar so: „Nach Haider auch Strache! War es der Mossad?“

Schmitt: Ohne Fragezeichen. Sunst wirkt des ja so, als warat des net zu hundert Prozent wasserdicht. Also: „Insider packt aus: Es war der Mossad!“

Fellner: Wöcha Insider?

Schmitt: Wer lasst fragen?

Fellner: Du gfallst ma! Du hättst scho längst zu mir ghört. Weiter: „Die große Österreich-Umfrage: 98,4 Prozent wollen Kickl als Innenminister zurück!“

Schmitt: Des is unseriös.

Fellner: Hä? Was soll jetzt des?

Schmitt: Des mit dem Komma. Wegen der Schwankungsbreite und so.

Fellner: Aha.

Schmitt: Rund ma liaba glei auf!

Fellner: Ha! Haha!

Schmitt: Wobei: Wöcha Umfrage?

Fellner: Wer lasst fragen?

Schmitt: Oder besser gsagt: Wer lasst umfragen??

Fellner: Mit dir hat ma so an Koarl, heast! A Wahnsinn nurmal! Des is Dschurnalismus 4.0! Hamma was über Auslända a?

Schmitt: Über grad net. Aber gegen immer!

Fellner: Da brauch ma aber scho was. Wie findst des: „Pippi Strache klagt an: Katzenbabys in Hinterhof gegrillt!“

Schmitt: Da steht nix vo Auslända.

Fellner: Wenn ma a bissl mitdenkt, liegt des doch in dem Fall auf da Hand.

Schmitt: Äh, hallo? Mitdenken?

Fellner: Scheiß mi an. A echter Profi!

Schmitt: Also: „Islamisten grillen Katzenbabys in Hinterhof. Kam Kohle von Caritas?“

Fellner: Supa! Oba wie is des jetzt da mit dem Fragezeichen?

Schmitt: Stimmt, des ghört a weg. Aber hamma des eigentlich von dem söben Insider?

Beide: Wer lasst fragen?