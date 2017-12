Rainer Nikowitz: Der andere Wind

Die Regierungsneulinge von der FPÖ stürzen sich natürlich sofort voller Elan in die Arbeit.

Strache: So. Was mach ma jetzt als Erstes?

Kickl: Etwas, das im absoluten Interesse aller Österreicher liegt und zeigt, wie anders als die anderen wir wirklich san. Hofer: Da bin i jetzt oba gspannt.

Kickl: Mir haun alle Roten ausse. Überall!

Strache: Pffft. Fad! Des is doch eh klar.

Hofer: Ich mach des net nur bei mir im Ressort, sondern i hau a de Ederer bei der Bahn ausse.

Strache: Mit welcher Begründung?

Hofer: Brauch i ane? Und ich mach no was: Rechtsabbiegen bei Rot. Is des net a super Symbolik? Leutln, wenn ihr Rot seht's -dann biegt's rechts ab! Höhö!

Kickl: Anfänger. Wer wird si mit solchane Kinkerlitzchen zfriedengeben, wenn er ganz andere Instrumente an der Hand hat? Bald waaß i alles über jeden Politiker, Aktivisten und Journalisten. I bin in jeden Telefon, in jeden E-Mail, auf jeder Festplatten. I werd sogar wissen, ob der Strolz auf YouPorn mehr auf Milfs oder mehr auf Teens steht. Alles werd i wissen!

Strache: Öh ... Dos machst oba hoffentlich nur bei de, de net zu uns ghören, oder?

Kickl: Na klar. Warum fragst?

Strache: Nur so. Hofer: Und wenn ma dann alles wissen, was mach ma dann?

Kickl: Tabula rasa! Weil von nun an wird zurückregiert!

Strache: Die nächsten fünf Jahr werden herrlich!

Kickl: I hätt schon mehr an zehne gedacht.

Hofer: Ihr vergesst's, dass i beim nächsten Mal Bundespräsident werd. Und dann ghört alles uns! Für zehn mal zehn mal zehn Jahr!

Strache: Wart amoi, des san dann ...

Kickl: Genau so vüle, wie es für Leut wie uns sein sollen!