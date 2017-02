Rainer Nikowitz: Die Rentnergang

Ein Beserlpark irgendwo in Österreich. Zwei Pensionisten sitzen auf einem Bankerl und füttern Tauben.

Pröll: Und? Was treibst so?

Pühringer: Siechst eh.

Pröll: Des is alles?

Pühringer: Machst du leicht mehr?

Pröll: I bin no total aktiv. Erst heit Vormittag hab i den Bundesparteiobmann angruafen.

Pühringer: Echt? Und?

Pröll: Er hat net abghoben.

Pühringer: Siechst, drum tua i ma des gar net erscht an. I schreib Mails.

Pröll: Und?

Pühringer: Kumman olle ois unzustellbar zruck.

Pröll: Des hätt a si früher amoi trauen sollen, der Falott.

Pühringer: Was hättst denn überhaupt wollen?

Pröll: An Minister. Oder zwa.

Pühringer: Sprechen?

Pröll: Neu besetzen.

Pühringer: Aha. Hättst mi oba ruhig vorher fragen können.

Pröll: Warum? Du bist ja niemand mehr.

Pühringer: Willkommen im Club.

Pröll: Nanana. Bei mir is des anders.

Pühringer: Eh. Drum heben s’ ja a glei nach dem erschten Klingeln ab.

Pröll: Des misch i eana scho no beim nächsten Parteivorstand.

Pühringer: Du bist nimmer im Parteivorstand.

Pröll: I hätt mir denkt, i nominier mi söba per Akklamation ois Konsulent.

Pühringer: Warum du und i net? Nanana, da stimm i dagegen.

Pröll: Du hast ka Stimmrecht mehr.

Pühringer: Dann … bin i halt die außerparteiliche Opposition.

Pröll: Was is nur worden aus uns.

Pühringer: Ja. A so ein Schas heast.

Pröll: Jetzt gib halt her so a Taubenfutter.

Pühringer: Da. Schau amoi, de ane Tauben durt rechts außen hat die gleichen Augenring wia da Strache. Spannend, oder?

Pröll: Total. Wennst jetzt an Strolz a no findst, wird des glaub i z’vü für meine Nerven.