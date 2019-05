Rainer Nikowitz: Die größteste!

Mit der Steuerreform macht die Regierung vor allem jener Gruppe von Bürgern ein Geschenk, die sie am meisten liebt: sich selbst.

Kurz: Wie geht der Superlativ von „größte“?

Löger: „Größte“ is doch schon der Superlativ.

Blümel: Des war amoi. Bevor Österreich die besteste Regierung aller Zeiten gekriegt hat.

Kurz: Ah ja, klar. „Größteste“ muss des heißen!

Löger: Was eigentlich?

Kurz: No, unser Steuerreform.

Löger: Aber … des stimmt do weder grammatikalisch no sachlich.

Blümel: Was die Grammatik betrifft, hamma dem Koalitionspartner sowieso versprochen, dass ma’s damit nimmer so genau nehmen. Weißt eh, sonst fühlen sa si glei wieder ausgegrenzt.

Kurz: Und des mit dem sachlich hab i jetzt net ghört.

Löger: Wenn’s doch aber stimmt?

Blümel: Glei werma dir den Mund mit der Message-Control-Seife auswaschen, heast!

Löger: Außerdem wird’s erst 2022 richtig wirksam.

Kurz: Jo! Super, oder? Bis dahin hamma urviel Zeit, uns selber dafür zu loben!

Löger: Und wir verdienen bis dahin mit der kalten Progression alles, was ma den Leuten nachher großherzig zruckgeben.

Blümel: Geld macht glücklich, wenn ma rechtzeitig drauf schaut, dass ma’s hat, wenn ma’s braucht!

Löger: Und … kann es sein, dass 2022 die nächste Wahl is?

Blümel: Ah ja!

Kurz: Zufälle gibt’s!

Löger: I kann mit diese Marketing-Spielereien nix anfangen. I bin halt a nüchterner Rechner.

Kurz: Und i vielleicht net? Ich rechne mir sehr genau aus, wie si für mi wieder a Mehrheit ausgeht.

Blümel: Und um nix anderes geht’s ja schließlich.

Löger: Findst wirklich?

Kurz: Ich verbitte mir solche dümmstesten Fragen!