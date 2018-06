Rainer Nikowitz: Seite an Seite

Die Regierung hat der SPÖ also mit dem 12-Stunden-Tag endlich eine Flanke geöffnet. Jetzt sind Steherqualitäten gefragt.

Strache: Mist. Demos. Vielleicht Streiks. So war des net geplant.

Kurz: Doch. Ganz genau so.

Strache: Aber net von uns!

Kurz: Scho mei Oma hat gwusst, dass ma das Kleingedruckte auch liest.

Strache: Die FPÖ is doch ka Partei, die den kleinen Mann zwölf Stunden täglich an die Werkbank zwingt!

Kurz: Wer redet denn von täglich! In Saudi-Arabien wird auch nicht jeden Freitag geköpft.

Strache: Findest du des witzig?

Kurz: Ma hat mir gsagt, ich soll manchmal spontaner sein.

Strache: Bleib bei den Soundfiles von früher. Wie bringen wir des jetzt in Ordnung?

Kurz: Wir bringen es ja in Ordnung. Genau deswegen regen si die Roten ja auf.

Strache: Viele Rote san aber jetzt Blaue!

Kurz: Schwarze Wähler trifft des genauso.

Strache: Wo? Am Amt der niederösterreichischen Landesregierung? Huh.

Kurz: Willst du uns Klientelpolitik unterstellen?

Strache: Is der Papst katholisch?

Kurz: Da bin i mir bei dem jetzigen gar net so sicher.

Strache: Aber was, wenn die wirklich streiken? Des kömma gar net brauchen.

Kurz: Mei Vorbild is die Thatcher. Die hat die Bergarbeiterstreiks a ausgsessen. Nur mit ihrer Handtaschen neben ihr.

Strache: Du vergleichst mi mit ana Handtaschen?

Kurz: War Kroko.

Strache: Wenn wir des jetzt durchziehen, dann is aber nachher wieder unser Klientel dran.

Kurz: Ihr habt’s ja eh scho de Raucher kriegt.

Strache: Des san aber weniger. Und jedes Jahr sterben no zehn Prozent.

Kurz: Weißt was? I leg no die Raser drauf.

Strache: I hab gwusst, du knickst ein!