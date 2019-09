Rainer Nikowitz: Tabula rasa

Mit ein bisschen gutem Willen wird Norbert Hofer die Abgrenzung zu den Identitären leicht schaffen.

Hofer: Und? Was sagen de Zahlen?

Vilimsky: Minus 1342.

Hofer: Österreichweit.

Vilimsky: Na. Nur in Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Hofer: Na servas.

Vilimsky: I hab dir glei gsagt, dass des ka guate Idee is. Oba wer hört scho auf mi?

Hofer: Du waaßt genau, dass des a Koalitionsbedingung vom Kurz is.

Vilimsky: Oba du kennst eam do! Des meint er do net wirklich ernst.

Hofer: Trotzdem. Wir müssen uns von allen Funktionären trennen, die identitäres Gedankengut vertreten.

Vilimsky: Nur damit ma wieder in de Regierung kumman? Des is Grund genug?

Hofer: Ja, sicher.

Vilimsky: Oba … wer kummt denn dann eigentlich in de Regierung?

Hofer: Na … wir.

Vilimsky: Mir zwa?

Hofer: Du net.

Vilimsky: Also nur du?

Hofer: Na ja und die andern halt.

Vilimsky: Welche anderen? Da is niemand mehr! Alle ausgschlossen.

Hofer: Bledsinn! Hol mei Sekretärin eine, de soll de aktuelle Listen bringen.

Vilimsky: Du hast ka Sekretärin mehr. Auch ausgschlossen.

Hofer: Des gibt’s do net! De kennan do net alle … Des waren lauter Identitäre?

Vilimsky: Na ja. Ja. Was i bei meiner Umfrag alles ghört hab …

Hofer: Aber wir wern do wenigstens no genug Leute ham, de Minister werden können!

Vilimsky: Vielleicht müsst ma de Ressortaufteilung a bissl anpassen.

Hofer: Wie?

Vilimsky: So, dass du alle unsere Minister allanich bist.

Hofer: Oba … des geht do net! Dann muss der Van der Bellen di diesmal akzeptieren. Damit ma wenigstens zu zweit san.

Vilimsky: Geht a net.

Hofer: Wieso net?

Vilimsky: Heit is mei letzter Tag.