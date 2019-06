Rainer Nikowitz: The world in Burgenland is too small!

Hans Peter Doskozil gibt sehr gern Interviews, die seine Parteivorsitzende sicher regelmäßig in hellste Freude versetzen.

profil: Herr Landeshauptmann, Sie haben Pamela Rendi-Wagner gegen Christian Kern verteidigt.

Doskozil: Es geht nicht an, dass man ihr dauernd über die Medien ausrichtet, was sie zu tun hat.

profil: Aber wer verteidigt Rendi-Wagner dann gegen Sie? Sie richten ihr ja eindeutig am meisten aus.

Doskozil: Das ist was anderes: Ich weiß es ja tatsächlich besser.

profil: Ihre jüngste Forderung ist, dass die SPÖ der ÖVP den Juniorpartner machen soll. Trotz der „Kurz-Phobie“ der Vorsitzenden.

Doskozil: Is die Pam jetzt leicht wieder beleidigt oder was?

profil: Und den Misstrauensantrag gegen Kurz haben Sie schon beschlossen gehabt, bevor Rendi-Wagner überhaupt etwas sagen konnte.

Doskozil: Der Lucky Luke und i. Wir san nun amoi de Schnellsten.

profil: Warum kommen dann nicht Sie nach Wien, verlieren die Wahl und machen diese Koalition?

Doskozil: Bin i deppert?

profil: Also lieber aus dem gemütlichen Schrebergarten in Eisenstadt hinauskeppeln.

Doskozil: Wir sind immerhin prozentuell die stärkste Landesgruppe!

profil: Und absolut hatte die SPÖ bei der letzten Landtagswahl 78.000 Stimmen. So viele Einwohner hat Rudolfsheim-Fünfhaus.

Doskozil: Wollen Sie mir jetzt das Burgenland kleinreden?

profil: Nicht unbedingt.

Doskozil: Dann vielleicht am Ende meine Bedeutung?

profil: Das würde ich Ihnen doch niemals über die Medien ausrichten!

Doskozil: Eh. So weit kommt’s no!