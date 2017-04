Rainer Nikowitz: Vorfreude

Länger nichts von HC Strache gehört. Was er macht? Er übt. Für den 24. April – den Tag nach der französischen Wahl.

Kickl: Na, na und no amoi na! Des kannst auf gar kan Fall sagen, um der Le Pen zum Wahlsieg zu gratulieren.

Strache: „Boschua“ hab i aber scho damals als Gastredner am Front-National-Parteitag gsagt. Und „Wiff la Fraus!“ a. Und sunst kann i nur mehr des.

Kickl: Woher bitte?

Strache: Da hat’s doch so an Disco- Hammer geben: „Wullewu kusch eh afek moa, Sesoa!“

Kickl: Und weißt du a, was des heißt?

Strache: Is des net wurscht? Es klingt super. Und in der nationalistischen Internationale braucht ma net mehr Fremdsprachen können.

Kickl: Gratulier ihr lieber auf Deutsch. Irgendwer wird ihr’s scho übersetzen.

Strache: Na, des erfüllt meine hohen Ansprüche net. Schau ma amol, vielleicht steht da was Passendes drin.

Kickl: Was is des? A Wörterbuch?

Strache: Na, de Speisekarten von so an Bistro.

Kickl : Äh … Und du tätst ihr dann gern sagen: „Liebe Marine, dein Wahlsieg ist ein Topinambur-Süppchen mit Weinbergschnecken und Kalbsbries!“?

Strache: Du bist net sehr hilfreich. Hast a bessere Idee? Gscheit reden kann a jeder.

Kickl: Was in deinem Fall noch zu beweisen wäre. I weiß net, warum du dir so viel antust. Beim Trump hamma ja a net vorher an Berlitz-Kurs gmacht.

Strache: Eh net. Aber i hab auf an von seine Tweets geantwortet. Da wird er si scho gfreut ham.

Kickl: Was hast denn gschrieben?

Strache: „Lasd kristmess ei gäf ju mei haad!“

Kickl: So sad.

Strache: Des hat er a gsagt.

Kickl: Weißt, auf was i mi total freu?

Strache: Auf was?

Kickl: Auf die Wahl in Deutschland.