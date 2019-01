Rainer Nikowitz: Der Wirtshausraufer

Der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl durchbricht selbst innerhalb der FPÖ sämtliche Schranken nach unten. Muss man auch erst zusammenbringen.

profil: Herr Waldhäusl, Sie möchten jetzt also gern die Volksanwaltschaft abschaffen, weil die es gewagt hat, Sie zu kritisieren.

Waldhäusl: Falotten, elendige! Weg mit dem Gsindel!

profil: Und sonst geht’s Ihnen gut?

Waldhäusl: Naa!

profil: Davon bin ich zwar eh ausgegangen, aber Ihre Ehrlichkeit verblüfft mich dann doch.

Waldhäusl: Wie kann’s an verantwortungsvollen Politiker wie mir guat gehen, wenn an dauernd Prügel vor de Fiaß ghaut wern?

profil: Vor allem in Form von Gesetzen – an die Sie sich auch noch halten sollen.

Waldhäusl: Genau. So kann i net arbeiten!

profil: Man kann sich ungefähr vorstellen, wie Leute Ihres Schlages arbeiten würden, wenn man sie ließe, wie sie wollten.

Waldhäusl: I sag nur: Es war net ollas schlecht!

profil: Wenn man bedenkt, dass Sie diesen Job nur deshalb haben, weil der Herr Landbauer für Landeshauptfrau Mikl-Leitner nach der Liederbuchaffäre zu radikal schien …

Waldhäusl: Da siecht ma wieder amoi, dass der Spruch „Es kummt nix Besseres nach“ net stimmt, wenn’s um de FPÖ geht.

profil: Wahrlich. Dieses unerschöpfliche Reservoir an … erstaunlichen Persönlichkeiten. Aber sagen Sie: Was machen wir mit dem FPÖ-Volksanwalt? Das ist ein gut dotierter Job. Der Herr Fichtenbauer würde ihn sicher ungern verlieren.

Waldhäusl: Na ja … Ana könnt ja vielleicht bleiben.

profil: Vielleicht werden Sie’s ja einmal selber.

Waldhäusl: Wie viel?

profil: Na also! So redet ein echter Blauer.