Rainer Nikowitz: Weeping Song

Der noch amtierende Bundeskanzler machte mit einem Selfie vom Nick-Cave-Konzert Furore, denn: Er war unrasiert!

profil: Christian Kern im Abruzzen-Schlurf-Look? Müssen wir uns Sorgen machen?

Kern: Wieso? Sie haben ja selber einen Dreitagebart.

profil: Ich will auch nicht gewählt werden.

Kern: Und ich wäre gern gewählt worden.

profil: Besonders gut hat Ihnen beim Nick-Cave-Konzert nach eigenem Bekunden der „Weeping Song“ gefallen. Ist Ihnen denn immer noch zum Weinen?

Kern: Sie vergessen die Zeile: „But I won’t be weeping long!“

profil: Fünf Jahre weinen reicht aber für eine ordentliche Dehydrierung.

Kern: Ich bezweifle, dass es der Strache wirklich fünf Jahre mit dem Kurz aushält.

profil: Sie vergessen, dass der Mann etliche Biermöpse hinter sich hat. Aber wie geht es denn jetzt mit Ihnen weiter? Kommt nach dem Bart die Harley? Oder sonstige Midlife-Crisis-Pflaster?

Kern: Ich hab keine Krise. Ich freu mich auf die Opposition!

profil: Vielleicht hätten Sie das schon vor der Wahl sagen sollen. Dann wären die Grünen noch drin. Warum wollen Sie eigentlich nicht Wiener Bürgermeister werden?

Kern: Mein Vorgänger ist aus der Wiener Stadtpolitik gekommen und dann Bundeskanzler geworden. Und ich soll es umgekehrt machen? Wie würde denn das ausschauen?

profil: Nach dem, von dem ohnehin jeder weiß, dass es in der SPÖ regiert.

Kern: Pragmatismus?

profil: Fast. Verzweiflung.

Kern: Sie werden sehen: Wir werden aus der Wahl unsere Lehren ziehen und uns auch entsprechend verändern. Auch ich persönlich.

profil: Aha. Was heißt das?

Kern: Aufs nächste Konzert gehe ich mit Glockenhosen.