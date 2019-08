Rainer Nikowitz: Zweiter Bildungsweg

Man munkelt, HC Straches immer dringendere Comeback-Ambitionen könnten am Ende gar ein zweites Knittelfeld bedeuten.

HC: … und darum, liebä Freundä, rufe ich euch zu: Es ist nicht wichtig, wie oft man aufsteht! Wichtig ist nur, dass man einmal öfter wieder hinfällt! … Ah na, wart amoi. Da hat’s was.

Philippa: No Bumstinazi! So richtig in deiner Viktor-Adler-Markt-Form bist aber no net.

HC: Man war viel zu lang weg von der Bühne und vom Volk, das nach einem ruft. Man ist etwas eingerostet!

Philippa: I bin mir sicher, du wirst des Ruder am Parteitag trotzdem herumreißen. Obwohl der Kickl jetzt so tuat, als würd er di nimmer kennen. Und auch trotz dieser peinlichen Hausdurchsuchung.

HC: Des is des Guate: Seit Ibiza is mir einfach nix mehr peinlich.

Philippa: Wo is dieser Parteitag noch amoi?

HC: In Graz! Des is ein gutes Omen.

Philippa: Wieso? San die Hundezonen dort besonders groß?



Dieses 'ä', des du da machst … Des nervt!



HC: Geh, Tschapperl! Graz war schon einmal die Stadt der Volkserhebung!

Philippa: Aha. Für was?

HC: Des Richtige.

Philippa: Und der Hofer is auf deiner Seiten?

HC: Zumindest net auf der vom Kickl, diesem Brutus.

Philippa: Der hat si einfach immer für was Besseres ghalten. Na ja, wobei … Vielleicht, weil er’s ja eigentlich immer war.

HC: … und darum, liebä Freundä, wird mich auch dieser bisher größte Anschlag auf mein politisches Leben …

Philippa: Dieses „ä“, des du da machst … Des nervt!

HC: Was? I hab immer glaubt, du magst mei „ä“.

Philippa: Des hast von dein Ibiza-Leiberl a glaubt.

HC: Wie dann? „Liebö Freundö“?

Philippa: Schau: Mei Mandat hamma zumindest sicher.