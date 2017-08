Unsere Empfehlungen

Das erwartet Sie im neuen profil.

Warum Menschen lügen

In der aktuellen Titelgeschichte zeigen SEBASTIAN HOFER, WOLFGANG PATERNO und JULIA SCHWAIGER, wie nachhaltig das Prinzip Lüge unseren Alltag prägt. Paterno führte ein langes Gespräch mit der deutschen Philosophin Bettina Stangneth, die das Thema seit Jahrzehnten erforscht, zuletzt in ihrem neuen Buch "Lügen lesen". Im profil-Gespräch sinniert Stangneth über Fake News, Dopingskandale, erschwindelte Doktortitel und Donald Trumps alternative Realitäten.

"Die Gesellschaft steht an der Kippe"

Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Christian Kern über Gewinner der Finanzkrise, gefühlte Ungerechtigkeiten, Problemschulen, faktenbefreite Medien und das Gehalt von Fußballer Messi.

Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel © APA/HANS PUNZ

Von Bomben und Drohungen

Altkanzler Wolfgang Schüssel berät eine New Yorker Lobby, die gegen das Regime in Teheran zu Felde zieht. Während das offizielle Österreich für Geschäfte mit dem Iran wirbt, setzt die US-Organisation "United Against Nuclear Iran" heimische Exporteure massiv unter Druck.

Wie Kim lernte, die Bombe zu lieben

Mit jedem neuen Raketentest, den Nordkorea durchführen lässt, steigt die Angst vor einem Atomkrieg – nicht nur in Asien, auch in den USA. Dem unberechenbaren Diktator in Pjöngjang kommt das sehr gelegen.

