Wer ist hier der Boss?

Sebastian Kurz und Angela Merkel: Eine Szene, zwei Blickwinkel.

Sebastian Kurz erklärt anderen Mächtigen Europas in gewohnt souveräner Weise die Welt. Diesen Eindruck vermittelt das Foto unten, aufgenommen beim jüngsten EU-Gipfel in Brüssel, das am Donnerstag vergangener Woche in der Online-Ausgabe der Tageszeitung „Der Standard“ erschien. Das Bild war vom Bundeskanzleramt zur Verfügung gestellt worden.

© APA/Bundeskanzleramt/Dragan Tatic

Am selben Tag erschien auf faz.net, dem Online-Portal der deutschen Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, ebenfalls ein Foto von der kleinen Gesprächsrunde beim EU-Gipfel. Alles ist gleich, bis auf ein Detail: Auf diesem Bild (der Agentur Gepa) ist Angela Merkel am Wort, Kurz und die anderen hören andächtig zu.

© EPA-EFE/Olivier Hoslet

Wahrscheinlich gibt es auch einen Schnappschuss, auf dem Donald Tusk gerade im Mittelpunkt des Interesses steht, und vielleicht sogar einen, auf dem Jean-Claude Juncker aktiv wird. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heißt es. Aber es schadet nicht, zu wissen, wer das Foto in wessen Auftrag gemacht hat.