Diese Woche im profil – Unsere Empfehlungen

Was Kindern im Internet alles widerfährt, warum Christian Kern (Bild) mehr Anerkennung verdient und wie die Regierung den Umbau des Sozialstaates vorantreibt.

Im Universum der Emojis, Kinderzimmerstars und lilafarbenen Einhörner gelten Gesetze, die dem durchschnittlichen, also ortsunkundigen Erwachsenen oft ziemlich spanisch erscheinen. Weil man aber nie auslernt (und manchmal auch für eine aktuelle profil-Titelgeschichte Anschauungsmaterial sammeln muss), haben sich IRINA ANGERER und SEBASTIAN HOFER in den vergangenen Wochen auf dieses fabelhafte Terrain gewagt. Sie sahen YouTubern, Snapchattern, WhatsAppern und anderen digitalen Eingeborenen bei der täglichen Arbeit zu, um herauszufinden, was Kindern und Jugendlichen im Internet alles widerfährt.

Gernot Bauer: Geschichten vom Herrn K.

Leitartikel. Christian Kern verdient mehr Anerkennung, als ihm zuteil wird. Und er sollte sich rechtzeitig um einen Nachfolger kümmern.

Rückenwind

Die Regierung will den Radverkehr verdoppeln. Wie das gehen soll, sagt sie jedoch nicht. Verkehrsplaner und Fahrradaktivisten hätten viele Ideen: von Job-Rädern bis zu Bike-Highways.

Wir und die anderen

Die starke Zuwanderung der vergangenen Jahre hat den inneren Zusammenhalt der Gesellschaft massiv geschwächt. Das hilft der Regierung beim Umbau des Sozialstaates und stürzt die SPÖ ins strategische Dilemma.

Jagd auf Assads Folterknechte

Die Staatsanwaltschaft Wien hat ein Ermittlungsverfahren gegen hochrangige Mitglieder des syrischen Regimes eingeleitet. Die Verbrechen der Männer werden möglicherweise schon bald von der österreichischen Justiz aufgearbeitet.

Mischkostverächter

Fördert vegane Ernährung tatsächlich die Gesundheit? Immer mehr Leute glauben das, in Deutschland eröffnete nun sogar ein veganer Kindergarten. Studien stützen die großen Erwartungen nur bedingt – und warnen vor gravierenden Mangelerscheinungen.