Diese Woche im profil - Unsere Empfehlungen

Die Risiko-Lüge: Tödliche Zahlen

170 Diesel-Tote pro Jahr! Krebs durch Bier- und Wurstkonsum! Tödliche Hai-Attacken um 43 Prozent gestiegen! Und weltexklusiv: So lebensgefährlich sind Filme mit Nicolas Cage! In regelmäßigen Abständen geistern Horrormeldungen durch die Medien, die umso beängstigendere Wirkung entfalten, je unwiderlegbarer sie durch vermeintlich wasserdichte Statistiken untermauert werden. Gruseln nach Zahlen sozusagen. In der aktuellen Titelgeschichte untersucht ALWIN SCHÖNBERGER, wie solche Risiko-Berechnungen zustande kommen und ob sie einer streng wissenschaftlichen Evaluation standhalten.

Sven Gächter: Gestöhne um das Biest

Leitartikel. Wer ist schuld am Rechtsruck? Dumme Frage – die Medien natürlich!

Gott und die Welt

Die Nazis ermordeten fast seine ganze Familie, später bediente er Majestäten, Hollywoodstars und Totschläger. Die unglaubliche Lebensgeschichte des Kellners Hans Gamliel.

Häuserkampf

Zuwanderung und Spekulation treiben die Mieten in die Höhe, günstige Wohnungen werden knapp. Im Wahlkampffinish entdecken die Parteien das Thema für sich. Bloß: Was kann der Staat tun – und soll er das auch?

Nachaderlass

Eine Frage der Gerechtigkeit? Oder die Enteignung der Mittelschicht? Die Erbschaftssteuer – was hinter einem der großen Streitthemen im Wahlkampf wirklich steckt.

Gewöhnt Euch schon mal dran!

Nach der Bundestagswahl probt Deutschland den Abwehrkampf gegen die AfD – mit den gleichen Rezepten, die in Österreich seit 30 Jahren versagen.