Diese Woche im profil – Unsere Empfehlungen

ORF-Experte Peter Hackmair über brutale Übergriffe im Fußball, der rasante Wandel der ÖVP und Anna Netrebko im Portrait.

Von 100 Menschen, die in Österreich einen Herzstillstand erleiden, überleben nur zehn – für die anderen kommt jede Hilfe zu spät. Das wirft eine berechtigte Frage auf: Wie gut ist unsere Notfallmedizin? ROBERT BUCHACHER hat für die aktuelle Titelgeschichte das heimische Rettungssystem untersucht und mit zahlreichen Ärzten und Medizinexperten gesprochen. Sein Befund nach umfassender Recherche: Die Überlebenschancen von Unfall- oder Notfallopfern haben sich zuletzt erheblich verbessert, und in vielen Bereichen der Versorgung und Erstintervention rangiert Österreich heute im Spitzenfeld. Doch zugleich bestehen gravierende Defizite, etwa die extrem kurze Ausbildungszeit der Notärzte oder drohende Personalengpässe. Und: Nach wie vor hat man in ländlichen Regionen deutlich schlechtere Chancen, den Ernstfall zu überleben.

Christian Rainer: Vereinigte Staatenlosigkeit

Leitartikel. Europa als Land mit gemeinsamer Verfassung? Herrn Schulz hilft nicht mal ein Arzt.

„Pastern gab es bei fast jedem Verein“

Ex-Bundesliga-Profi und ORF-Experte Peter Hackmair über brutale Übergriffe im Fußball, Machtdemonstrationen und die Reaktion des ÖFB.

Adventringen

Erst marschierten die Jungtürkisen auf, jetzt gehen die Älteren wie Wolfgang Brandstetter und Hans Jörg Schelling ab. Neue Details zur schwarz-blauen Regierungsbildung überlagern den rasanten Wandel der ÖVP zum Kanzler-Kurz-Verein.

Klagelieder

Ein ehemaliger Finanzminister, eine Privatisierung und ein Verdacht: Das nahende Buwog-Verfahren wird ein enges Spiel. Für Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte. Aber auch für die Staatsanwaltschaft. Denn bis heute fehlen belastbare Beweise für Grassers Bestechlichkeit. profil blickt auf einen Prozess, der spannender kaum sein könnte.

Die Entfesselte

Im Opern-Olymp agiert niemand anarchischer als Anna Netrebko. Aber sie kann sich alles leisten. Die Diva mit der Goldstimme hat sichtlich Spaß an ihrem Superstar-Dasein – und ihr Publikum auch.