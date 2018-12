Die Politik-Zitate der Woche.

"Der Rot-Weiß-Rote Reformzug wird 2019 mit dem selben Tempo unterwegs sein." - Alles auf Schiene, verspricht Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Regierungsbilanz.

"Wir sind beide in dem Jahr sichtbar jünger geworden. Es macht uns Spaß." - Bevorstehender 50er abgewendet? Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) wähnt sich im Jungbrunnen.

"Ich brauche nicht allzu viel Schlaf." - Auch Kurz kann lange feiern und trotzdem früh aufstehen.

"Für viele Menschen viele Belastungen, viel Missgunst, aber keine Verbesserungen." - Wenig Vergnügen hingegen bei SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nach einem Jahr Türkis-Blau.

"Viel Lärm um nichts." - Und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ortete vor allem "Show-Politik".

"Man schweigt sich den jeweiligen Regierungspartner im Zweifelsfall schön." - Politikwissenschaftler Peter Filzmaier zur Harmonie zwischen Türkis und Blau.

"Sie wissen, wenn ich hier stehe, gibt es meistens große Reformprojekte." - Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) darf eine Pflege-Punktation verkünden ...

"Das ist eine Erfindung der Opposition." - ... und will ganz sicher keine Business-Lounges für Sonderklassepatienten.

"Das wird eine Gaudi. Da wünsche ich der Regierung viel Spaß." - Stadtrat Peter Hacker (SPÖ) würde sich freuen, wenn die Regierung ihre Pläne in Wiener Spitälern durchsetzen wollte.

"Sexismus entsteht immer beim Empfänger." - Was Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer als Entschuldigung für seinen Sexismus-Sager ("Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen") einfällt.

"Für die SPÖ-Frauen gilt auch in dieser Frage: Diese Aussage ist inakzeptabel." - SPÖ-Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hoseks bleibt daher bei ihrer Haltung.

"Der Stacheldraht ist zum Schutz der Bewohner." - Gottfried Waldhäusl (FPÖ) zum dornigen Grenzzaun der Flüchtlingseinrichtung Drasenhofen.

"Vielleicht hätte er ein paar Mal in seinem Leben Würstel verkaufen sollen." - Kabarettist Gerhard Polt vermisst in Kanzler Kurz' Gesicht eine Biografie.

"Inwieweit der Mensch das Klima beeinflussen kann, ist eine offene Frage." - Strache sucht alternative Fakten.