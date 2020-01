Zitate der Woche: "Hochzeit ist keine geplant"

Die Politik-Zitate der Woche.

"Das Ergebnis ist ein gutes, Hochzeit ist keine geplant." - ÖVP-Chef Sebastian Kurz hält nicht um Werner Koglers Hand an.

"In Wahrheit gibt es ja nur eine Welt. Da leben alle Menschen darauf, (...) aber es gibt mehrere Sichtweisen auf diese Welt." - Kogler zu Kurz' Zwei-Welten-Metapher.

"Ja, er macht lustige Schmähs. Das ist eine Gabe, die ich leider nicht habe." - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) überzieht auch sein Humorkonto nicht.

"Wir haben das Regierungsprogramm gemeinsam verhandelt, ich glaube nicht, dass es ihn aus den türkisen oder sonstig färbigen Socken haut." - Alles fest verschnürt bei Blümel, meint die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler.

"Das, was da vorliegt, ist in vielen Bereichen hervorragend, in manchen durchschnittlich und in einigen wenigen halt nicht so super." - Landesrat Johannes Rauch ist nicht allem grün.

"Statt Grüne Alternative sollten sie sich in Grüne Naive umbenennen." - FPÖ-Klubchef Herbert Kickl sieht den Juniorregierungspartner "gerupft".

"Ich hatte das große Glück, dass ich Sexismus noch nie persönlich am Arbeitsplatz erlebt habe." - Ponyhof? Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) kommt aus dem Reiterdorf Ampflwang im Hausruckwald.

"Die Hasser sind nur ein kleiner Teil." - Die grüne Justizministerin Alma Zadic sieht die Dinge positiv.

"Ratschläge sind Schläge, sagt meine Mutter immer, insofern würde ich lieber davon Abstand nehmen." - Europaministerin und Ex-Richterin Karoline Edtstadler (ÖVP) bleibt gegenüber Zadic friedlich.

"Das habe ich nicht verstanden." - Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek (Grüne) hätte Peter Handke keinen Nobelpreis verliehen.

"Da geht's um die Wurscht und die gesamte Sozialdemokratie." - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will um Wien kämpfen.

"Nie wieder werden wir an uns selbst scheitern." - FPÖ-Chef Norbert Hofer plant Titanisches.